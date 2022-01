Letizia di Spagna, la giacca strizza la vita e scivola nella banalità

Letizia di Spagna, il look di Felipe Varela che continua a riciclare

Letizia di Spagna torna al lavoro e si presenta all’appuntamento con il completo grigio di Felipe Varela che indossa per la settima volta.

Resta un mistero perché sia così affezionata a questo look, se non fosse che le sta benissimo ed è perfetto per esaltare il suo vitino da vespa.

Letizia di Spagna, stesso tailleur per la settima volta

Dopo aver incantato con il look vintage, firmato Valentino, e indossato da sua suocera Sofia nel 1977, Letizia di Spagna ancora una volta pesca dal suo armadio per recuperare per la settima volta il tailleur di Varela, lo stilista che sceglie per i suoi abiti più formali. L’occasione è la consegna della Medaglia d’Onore dell’Accademia Reale di Belle Arti di San Fernando all’Associazione Hispania Nostra, che opera dal 1976 nella difesa, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Lasciata sola a reggere il Paese da suo marito Felipe che è impegnato in un viaggio di Stato a Porto Rico e in Honduras, Donna Letizia punta sulla sobrietà che però rischia di scivolare nella banalità. Sette volte lo stesso completo, abbinato agli stessi accessori, dà l’idea di mancanza di originalità e poco impegno. Un errore non così trascurabile se pensiamo alla capacità degli abiti di veicolare messaggi. Un potere che da 70 anni è ben chiaro alla Regina Elisabetta la quale a sua volta ha insegnato a figli, nuore e nipoti come sfruttarlo.

Letizia di Spagna, la scelta banale

Letizia, di solito molto attenta alla sua immagine, questa volta ha preferito rimanere nella comfort zone, sfruttando il due pezzi di Felipe Varela. Si tratta di una giacca sciancrata con cintura e scollo a V e gonna svasata a 3/4 con ricami floreali sul davanti. L’outfit ha debuttato nell’ottobre del 2017, poi la Regina lo ha riproposto lo stesso anno per accogliere il Presidente del Portogallo a Palazzo Zarzuela e poi ancora due volte nel 2018, nel 2019 e nel novembre 2020.

Nel 2022 la Reina abbina il completo a un paio di scarpe bicolore con dettagli in rettile e clutch coordinata da 340 euro, entrambe di Magrit. Come gioielli, oltre al terzo piercing con cui è apparsa per la prima volta durante la Pasqua Militare lo scorso 6 gennaio, Letizia ha scelto degli orecchini a cerchio e naturalmente l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie. Per altro pare che la Principessa Leonor sia innamorata.