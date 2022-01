Letizia di Spagna, trasparenze e ricami: look spettacolare di 45 anni fa

Letizia di Spagna incanta con l’outfit vintage di sua suocera

Letizia di Spagna ha lasciato tutti senza fiato presentandosi al tradizionale ricevimento per il Corpo Diplomatico Accreditato in Spagna con una magnifica blusa a ricami floreali e una gonna in raso verde, create da Valentino nel 1977 per la Regina Sofia. Semplicemente spettacolare.

Letizia di Spagna non si limita a riciclare i suoi abiti, ma dà nuova vita anche agli outfit di sua suocera Sofia e lo fa meravigliosamente. Come dimostra l’ultimo look sfoggiato a Palazzo dalla Reina.

Letizia di Spagna infrange le regole

Il ricevimento col corpo diplomatico si tiene sempre a metà gennaio ed è il secondo appuntamento più formale di inizio anno dopo la Pasqua Militare che cade il giorno dell’Epifania durante la quale la Regina ci delizia con abiti lunghi e importanti, solitamente dai toni blu. Letizia per questi appuntamenti di Corte è molto attenta al dress code che segue si può dire scupolosamente ma per l’incontro coi diplomatici quest’anno ha voluto fare un’eccezione.

Letizia di Spagna, il look di 45 anni fa firmato Valentino

Abitualmente Donna Letizia sfoggia outfit dai toni neutri, preferibilmente scuri, che vanno dal navy al bordeaux e nero. Ma la moglie di Felipe ha deciso di infrangere le regole presentandosi con un corpetto leggero in chiffon color crema, a girocollo, con maniche trasparenti a sbuffo e ricami floreali rosa con foglie verdi.

Letizia di Spagna con l’abito di sua suocera Sofia

Letizia ha abbinato il top di estrema eleganza a un ambia gonna in raso verde bosco, con cintura rosa a vita alta. Il look sfoggiato dalla Reina è firmato Valentino Haute Couture ed è stato creato dallo stilista italiano per la Regina Sofia che lo indossò nel 1977 durante un viaggio di Stato in Germania. Rispetto alla mise originale della suocera, la Reina ha variato qualche dettaglio. Ad esempio ha fatto a meno del fiocco in vita, così come ha rinunciato alla collana, preferendo lasciare libero il collo. Niente clutch, perché per l’evento a Palazzo non si è resa necessaria, così come la fascia d’onore.

Letizia ha completato il suo outfit vintage con un paio di scarpe color cipria con plateau alto e gli orecchi di rubini e smeraldi, che riprendono i colori del completo, creati da Tous. Infine, Letizia ha optato per una pettinatura più moderna: la coda di cavallo alta che è una delle sue acconciature preferite permettendole di mantenere i capelli ordinati e perfetti che cura con un trattamento speciale.

Non è comunque la prima volta che Letizia “saccheggia” l’armadio della Regina Sofia. Infatti, solo lo scorso settembre si è presentata all’incontro col Presidente del Cile indossando un altro completo della suocera, firmato María Malo. La moglie di Juan Carlos lo aveva indossato nel 1981 durante una visita a Roma.