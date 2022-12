Letizia di Spagna, Barbie girl a 50 anni: solo lei se lo può permettere così

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna: cappotto fucsia, spacco profondo e tacchi vertigine

Letizia di Spagna ha sfoggia un meraviglioso completo fucsia che è stato subito ribattezzato il nuovo look da Barbie Girl. La Reina è un incanto in questo tripudio rosa choc, interamente firmato Hugo Boss. Solo lei a 50 anni può permettersi di indossarlo con una tale classe: semplicemente magnifica.

Letizia di Spagna in versione Barbie a 50 anni

A Natale il rosso è ormai scontato e così le icone di stile lanciano nuove tendenze colore. È il caso di Kate Middleton che ha optato per un più sobrio e bon ton bordeaux, ma è anche il caso di Letizia di Spagna che ha scelto il fucsia, una tonalità che lei adora ma che indossa preferibilmente in primavera/estate.

Donna Letizia dunque rompe gli schemi e le tradizioni natalizie e indossa un nuovissimo look fucsia di Hugo Boss per l’ultimo impegno di Corte dell’anno. Dopo aver indossato il maxi abito in maglia grigia e gli stivali-calza, la Reina ha dato un tocco di colore al suo guardaroba, con tailleur verde petrolio e l’abito bordeaux con spacco. Ma è col completo rosa da Barbie che ha dato il meglio di sé, nel senso letterale del termine.

Infondo si sa che i colori caldi sono quelli che le stanno meglio. Letizia opta dunque per la visita all’Ospedale pediatrico Universitario Niño Jesús per il look definito da Barbie che sembra essere un omaggio al film che uscirà nel 2023 con Margot Robbie dedicato alla celebre bambola.

Letizia di Spagna, il completo fucsia di Hugo Boss

Il fucsia, come il rosso, sono diventati colori iconici nella moda grazie a Valentino, ma la mise della Reina è firmata da uno dei suoi brand preferiti, ossia Hugo Boss. L’outfit è composto da un grazioso cappotto a tre quarti, monopetto con bottoni neri, collo bon ton e tasche trasversali ai lati, ovviamente fucsia. Sotto Donna Letizia indossa una blusa con scollo rotondo e arricciato e dei pantaloni a sigaretta, entrambi fucsia.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, le nuove scarpe di Massimo Dutti

Molto interessante la scelta delle scarpe. Per questo impegno di lavoro Letizia abbandona i tacchi alti, è noto che soffre di problemi ai piedi causati proprio dall’uso eccessivo degli stiletto. Così, la moglie di Felipe ha acquistato un nuovo paio di scarpe nere con cinturino trasversale e tacco midi, di Massimo Dutti, che sono perfette per il suo outfit.

Unici accessori riciclati sono i gioielli: gli orecchini a spirale con brillanti, creati da Golden & Roses e l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, che è diventato per lei una sorta di amuleto. I capelli sono portati sciolti sulle spalle e il make up è naturale, da giorno, come si conviene per una riunione di lavoro.

Ancora una volta la Regina ha fatto centro col suo outfit, molto femminile e nel contempo molto grintoso. Solo lei è in grado di portare con tale facilità un ensemble total pink, da Barbie appunto come lo ha definito il magazine !Hola, a 50 anni.