Letizia rilancia il suo vestito rosa e conquista con gli orecchini più belli di Madrid

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Letizia di Spagna, i look meravigliosi del viaggio in Italia

Ci sono abiti che non hanno bisogno di esagerazioni, né di accessori appariscenti. E poi c’è Letizia di Spagna, che con una semplicità studiata, sa trasformare il “già visto” in un nuovo oggetto del desiderio. L’occasione era una riunione della Fundación FAD Juventud, ospitata nella sede madrilena di Amazon, e la Regina ha ancora una volta fatto centro con il suo iconico vestito rosa. Lo indossa dal 2021, lo reinventa ogni volta, ma è nel dettaglio degli accessori – e soprattutto di quegli orecchini meravigliosi – che rivela il suo tocco inconfondibile.

Letizia rilancia il suo vestito rosa firmato Hugo Boss

Realizzato in pura seta, con linea chemisier, scollo a V con bottoni, maniche lunghe e una silhouette scivolata enfatizzata da un cinturino tono su tono in vita, il vestito rosa di Letizia di Spagna è firmato Hugo Boss. La regina lo possiede dal 2021, anno in cui lo ha sfoggiato per la prima volta durante la mostra “Berlanguiano” e da allora è diventato uno dei capisaldi del suo guardaroba estivo.

La sua forza? Sta nella versatilità: la gonna è composta da tre pannelli arricciati che danno movimento e leggerezza, mentre il colore – un rosa fucsia pieno, vibrante – valorizza in modo naturale l’incarnato, soprattutto sulle carnagioni olivastre come quella di Letizia.

Scarpe e gioielli: i veri protagonisti sono gli orecchini

Se il vestito rosa è il cuore dell’outfit, le scarpe e i gioielli sono l’accento che ne rivela l’umore. Ai piedi, Letizia ha scelto dei kitten heel slingback in pelle, rigorosamente rosa, con punta affilata e tacco basso. Un modello pratico e raffinato allo stesso tempo, perfetto per un evento diurno ma con quel tocco glamour che conquista anche su un pavimento aziendale.

Il vero colpo di scena, però, sono gli orecchini. Lunghi, leggeri, iper femminili, decorati con cristalli rosa, ambra, verdi e lilla: una pioggia discreta di colori, che incornicia il viso con grazia.

La firma è madrilena: si tratta della maison Dime Que Me Quieres, brand fondato da Eva Verdeal e oggi tra i più amati in città, con quattro boutique e un laboratorio artigianale. Le creazioni del marchio – già viste addosso a Letizia in versioni simili – sono celebri per il design raffinato e personalizzabile, prodotti a mano in piccoli atelier locali. Uno storytelling che piace e convince, non solo su Instagram ma anche nelle scelte della regina.

Capelli lucenti, make-up glow e il ritorno alla normalità del guardaroba reale

La chioma sciolta, lunga e curata, le onde morbide che accompagnano i lineamenti e quel trucco glow che lascia trasparire tutta la luminosità della pelle: Letizia di Spagna sceglie una bellezza naturale, come a voler dire che non serve aggiungere nulla. Il rosa del vestito fa il resto, riflettendo luce sul viso e valorizzando il tono caldo dei suoi capelli castani.

Negli ultimi eventi pubblici, Letizia ha scelto sempre abiti già indossati, come il cocktail dress di Carolina Herrera e la gonna floreale sfoggiata a Siviglia. Una strategia che racconta tanto del suo approccio alla moda: sostenibile, concreto, ma sempre di forte impatto. Ogni look viene ripensato, riadattato, rivissuto in modo diverso.

E poi ci sono quei tocchi che non passano mai inosservati: il suo anello in argento – ormai diventato un portafortuna – e la scelta delle calzature con tacco comodo, ma affilato. Una Regina che non rinuncia alla praticità, ma nemmeno al piacere di essere elegante. E in questo, Letizia di Spagna continua a essere una lezione di stile a cui guardare.