Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Lady Kitty Spencer, la cugina del Principe William e del Principe Harry, lascia senza fiato al British Museum. La nipote di Lady Diana ha stregato con un abito rosso fiammante, dallo spacco esagerato. Ma questa volta il Palazzo non ha niente da ribattere.

Kitty Spencer, un incanto al British Museum Ball

La più bella del ballo indubbiamente è stata Kitty Spencer, modella, icona di Dolce & Gabbana e cugina di William e Harry. Nipote di Diana e di fatto di Re Carlo, Lady Spencer ha partecipato alla seconda edizione del British Museum Ball. E Londra è caduta ai suoi piedi.

Kitty infatti non è passata inosservata durante la serata di gala dove ha fatto coppia con la Marchesa di Bath, Emma Weymouth. Tra i circa 850 invitati, esponenti del mondo dell’arte, della moda, e della musica, le due amiche ha catalizzato l’attenzione, grazie a dei look rosso fuoco, davvero mozzafiato.

Kitty Spencer, in rosso Dolce & Gabbana

Lady Kitty si è presentata al Ballo con un sofisticato abito da sera di Dolce & Gabbana. Si tratta di un modello in raso di seta rosso accesso con ampia gonna che nasconde uno spacco esagerato che ovviamente la nipote di Diana ha avuto modo di svelare, mostrando le sue lunghissime gambe toniche. Il modello, drappeggiato con uno scollo a cuore, era impreziosito da un mantello dello stesso colore, abbinato a delle décolleté della firma italiana.

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La cugina di William ha impreziosito il suo look con importanti gioielli esclusivi, ossia un girocollo di diamanti, orecchini floreali e un bracciale coordinato, realizzata da Chatila. Non è un caso che abbia scelto questo brand, infatti le sue sorelle Eliza ed Amelia collaborano regolarmente con il gioielliere libanese.

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Per essere ancora più sofisticata, Kitty, che figlia di Charles Spencer, ha raccolto i capelli biondi in uno chignon spettinato. Mentre ha optato per un trucco naturale e delicato.

Kitty Spencer, il Palazzo non protesta

L’abito audace di Lady Spencer non ha generato alcuna protesta da parte del Palazzo, nonostante la stretta parentela con Re Carlo.

Ma Kitty non è un membro attivo della Corona. Di fatto non fa parte della Famiglia Reale, poiché il suo legame col Sovrano è solo acquisito. È cugina di William e Harry da parte di madre, poiché Diana era sua zia.

Attualmente, il Re è al centro di una polemica con la famiglia Spencer, a causa del libro del Conte Charles, Canto del cigno. Diana, mia sorella, dove critica apertamente Carlo. Il Palazzo ha risposto alle accuse contenute nel volume, affermando che si tratta di “ricordi distorti”. Ma non è intervenuto sulla mise audace e bellissima di Kitty.

Chi è la Marchesa di Bath

D’altro canto, la presenza di Kitty Spencer forse non avrebbe fatto lo stesso effetto se non ci fosse stata la Marchesa di Bath, Emma Weymouth, che indossava un abito gemello con spacco altrettanto fenomenale.

Classe 1986, è una modella e personaggio televisivo. Emma infatti ha partecipato a diversi reality, tra cui Celebrity MasterChef. Ha ottenuto il titolo di Marchesa di Bath, sposando Ceawlin Thynn, l’ottavo Marchese.