Kate Middleton avvistata a scherzare con il terzogenito Louis, che ride sereno. Coccole anche per Charlotte, con un'acconciatura "matura" dopo il suo decimo compleanno

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha presenziato alla parata del Victor Day, che si è tenuta a Buckingham Palace, come da tradizione. Una cerimonia dall’importanza particolare, questa del 2025, considerando gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La futura Regina si è mostrata serena e in salute, molto attenta a vivere questo momento al fianco dei suoi tre figli. In particolare sono stati notati degli scambi con Charlotte e Louis. Le foto di questi istanti sono già virali.

Kate e Louis

Numerose le fotografie che hanno immortalato l’atteggiamento divertito, ormai solito, del Principe Louis. Il piccolo di Kate e William si è “esibito”, per così dire, sul balcone di Buckingham Palace. Ha scatenato anche le risate di sua madre, ammirata dalla sua innocenza assoluta nell’osservare l’esibizione nei cieli di Londra.

La futura regina è stata fotografata più volte mentre sorrideva teneramente al terzogenito, che indicava gli aeroplani al loro passaggio. I due fratelli hanno tenuto un maggiore contegno, dato il carattere e l’età, mentre Louis veniva assecondato dall’amorevole madre.

Fonte: IPA

Le espressioni del principino sono ormai virali e, evento dopo evento, sono divenute ormai un appuntamento fisso per i sudditi. I fan della Famiglia Reale lo attendono con ansia, riempiendo poi i social di foto e video a tema.

Kate e Charlotte

Se George si è dimostrato molto più composto di Louis e si è dedicato principalmente al padre (discutendo dei velivoli in sorvolo), Charlotte ha avuto alcuni momenti d’affetto insieme a sua madre. Frangenti non così comuni, per quanto riguarda le immagini pubbliche della famiglia.

È chiaro come le due abbiano un ottimo rapporto madre-figlia ma, in situazioni del genere, i due maschietti di casa hanno spesso ricevuto il maggior numero di attenzioni. Si vedono così le due sorridere di gusto, con la Principessa che accarezza la giovane figlioletta, che ha da poco compiuto 10 anni.

Fiera nel vederla crescere e divenire una giovane ragazza. Qualcosa che ha evidenziato anche con un’acconciatura differente dal solito. Chi sa se mamma Kate l’avrà aiutata nei preparativi.

Fonte: IPA

Sappiamo che la coppia reale intende crescere i tre figli in maniera “normale”, per quanto possibile. Viene da pensare, dunque, che la preparazione dei capelli sia avvenuta senza l’ausilio di particolari esperti del campo.

La giovanissima ha optato per una pettinatura semi raccolta. Ai lati della testa partono due trecce laterali, come si evince dalle tante foto, che si incrociano sul retro. Una scelta decisamente più matura rispetto alla sua consuetudine.

Una giornata particolare per l’intera famiglia, a partire da Re Carlo, che ha mostrato un’evidente commozione. A segnalare l’importanza di questo giorno, Kate ha inoltre scelto di arricchire il proprio outfit con una spilla, che non è di certo passata inosservata.

Fonte: IPA

La si può ammirare chiaramente anche mentre ride con la (non più tanto) piccola Charlotte. Appuntata al bavero del cappotto, la spilla in oro giallo raffigura le ali dell’aeronautica militare. È il simbolo della Fleet Air Arm, componente della Royal navi del Regno Unito.