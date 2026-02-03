“William e Kate Middleton hanno divorziato in segreto”: la verità sull’indiscrezione

Monta il caso sul divorzio di William e Kate Middleton, ma la verità è un'altra e queste sono le prove. Intanto i Principi del Galles non commentano

Getty Images William e Kate Middleton

William e Kate Middleton avrebbero divorziato in gran segreto: il caso sta montando sui social dopo che è stato postato su X un video che riguarda il Principe del Galles e due dei suoi tre figli.

Divorzio William e Kate Middleton, monta un nuovo caso (falso)

Ci risiamo, William e Kate Middleton sono di nuovo protagonisti di palesi fake news. La coppia è spesso bersaglio di teorie complottiste e gossip che hanno dell’incredibile. Quando la Principessa del Galles si stava curando dal cancro e non venivano date sue notizie ufficiali, iniziarono a circolare le notizie più fantasiose. Addirittura si arrivò a dire che aveva il volto sfigurato, perché William l’aveva picchiata.

Adesso la nuova clamorosa indiscrezione afferma che William e Kate avrebbero divorziato in segreto. A far circolare il pettegolezzo, che è talmente assurdo da non avere un briciolo di credibilità, è nato da un video postato su X nel quale si vedeva il Principe attendere due dei suoi tre figli, George e Charlotte, mentre scendono da un elicottero sulla pista accanto a Kensington Palace. William ha con sé quelle che sembrano essere due borse da weekend dei bambini.

Tanto è bastato per interpretare questa immagine, la cui autenticità per altro non è mai stata verificata, come un segnale che William e Kate vivono separati e si dividono nella gestione dei figli. Sui social il video è stato ripostato più volte e alla fine è diventato la prova del divorzio tra il Principe e la Principessa del Galles. Addirittura si sarebbero già organizzati per l’affidamento dei bambini: un weekend con la mamma a Forest Lodge, un weekend con il papà a Kensington. Esattamente come facevano Carlo e Diana con William e Harry, qualche giorno con lui a Highgrove e il resto del tempo con lei a Kensington.

Kate Middleton, perché il divorzio da William è una fake news

Ovviamente William e Kate non hanno rilasciato dichiarazioni a proposito. Seguendo la condotta dettata dalla Regina Elisabetta, non hanno commentato un’indiscrezione che non merita nemmeno la loro attenzione, tanto è palesemente un’assurdità.

Ma se i Principi giustamente tacciano e pensano a cose più importanti, come la scelta della nuova scuola per George o il sostegno alle loro associazioni benefiche, possiamo smontare noi passo passo il caso.

I sostenitori della tesi del divorzio portano come prova il fatto che Kate non sempre indossi il suo anello di fidanzamento, come è accaduto lo scorso 8 gennaio durante la visita al Charing Cross Hospital. Ma in quel caso non lo ha portato perché il regolamento interno dell’ospedale prevede che i visitatori indossino solo pochi gioielli per motivi igienici.

A smentire questa ipotesi c’è anche il fatto che la Principessa lo ha indossato in tutte le altre uscite pubbliche e lo ha messo ben in evidenza in un video dedicato ai benefici della natura.

Chi dà credito al divorzio della coppia, sostiene che William ha assunto un avvocato divorzista. Ma non ci sono prove e soprattutto se hanno già divorziato, perché ha assunto adesso il legale?

Inoltre, a parte chi ha condiviso il famoso video sui social, nessun’altra fonte parla della separazione. Invece, quando emersero le voci sul tradimento del Principe con Rose Hanbury, anche i media britannici ne parlarono, sebbene il Palazzo cercò di mettere tutto a tacere.