Kate Middleton, le rigide regole che non può permettersi di trasgredire

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha un margine di libertà limitato, quando si tratta della vita pubblica. La Principessa del Galles, suo marito William e tutti i membri senior della Famiglia Reale devono rispettare determinate regole che non possono in alcun modo infrangere. Alcune di queste riguardano i viaggi, sia brevi spostamenti in auto sia trasferte internazionali.

Kate Middleton, le regole imposte ai suoi autisti

Se Kate Middleton ha stabilito delle regole precise nell’educazione dei suoi figli, a sua volta è sottoposta a codici e protocolli ferrei che definiscono gli aspetti più specifici della sua vita pubblica. Persino il dress code dei suoi autisti non può essere cambiato.

Kate Middleton e William, privatamente, conducono una vita molto normale. Spesso si spostano in auto autonomamente, guidando loro. Addirittura usano i mezzi pubblici, come il treno e persino la metropolitana, ma quando escono di casa in rappresentanza della Monarchia le cose cambiano decisamente.

Così, li abbiamo visti più volte arrivare a Buckingham Palace sui sedili posteriori di un’auto guidata da un autista. In quel caso, lo chauffeur deve indossare una divisa precisa. Il dress code di Corte prevede infatti un doppiopetto blu navy, una camicia bianca, una cravatta nera e un cappello nero con visiera in vernice per tutti gli autisti al servizio del Palazzo. Se tra questi ci sono dei veterani delle forze armate, hanno il diritto di portare dei nastrini per medaglie sul lato sinistro, ma non sono obbligatori.

Kate Middleton, le regole per i viaggi in aereo

Kate, come il resto della Famiglia Reale, deve rispettare una serie di regole quando prende l’aereo. Il protocollo suggerisce che due eredi non debbano viaggiare insieme per motivi di sicurezza, data l’importanza fondamentale di preservare le linee di successione.

Così, George, dall’età di 10 anni, non può volare sullo stesso apparecchio con suo padre William, proprio perché in caso di incidente aereo, la successione è salva. Il primogenito del Principe del Galles dunque si dovrebbe imbarcare sul velivolo con sua madre Kate, se naturalmente la trasferta prevede entrambi i genitori, altrimenti sarebbe accompagnato dal suo staff con tata compresa.

Danielle Stacey, corrispondente reale, ha spiegato: “La regola non ufficiale che vieta agli eredi reali di viaggiare insieme risale a quando volare non era considerato sicuro come oggi. Anni fa si temeva di perdere le persone più vicine al trono in caso di tragedia”. Ma l’eventualità si potrebbe proporre anche oggi.

Però, William e Kate non seguono questa regola quando si tratta di viaggi privati. Quest’anno per esempio sono andati in vacanza coi bambini ai Caraibi e sulle Alpi francesi e in entrambi i casi si sono spostati con lo stesso aereo. Inoltre, la coppia coi figli viaggia spesso in elicottero, a volte per fare brevi tragitti all’interno della Gran Bretagna. Anche in quel caso non si separano.

Quando i Principi del Galles viaggiano all’estero devono seguire altre norme. Ad esempio devono avere in valigia un abito nero, nel caso si verificasse un lutto improvviso, come successe Re Giorgio VI che morì mentre sua figlia Elisabetta era all’estero.

Poi devono prestare attenzione a quello che mangiano. Un cibo sconsigliato è il pesce crudo, perché ci sono buone probabilità che possa causare intossicazioni.