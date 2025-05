Kate Middleton, la regola severa imposta ai figli: “È importante come la matematica”

Kate Middleton vorrebbe essere una mamma normale ma sa che non può e così si affida a una regola speciale per educare i suoi tre figli

Kate Middleton è una mamma molto attenta e condivide con William alcuni valori educativi che non rinuncia a trasmettere ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, la regola ferrea nell’educazione dei figli

Kate Middleton vuole essere una mamma normale ma sa che non può esserlo. Da un lato, suo figlio maggiore, George, un giorno diventerà Re e deve essere preparato ad assumere questo ruolo, dall’altro deve crescere i suoi bambini sotto gli occhi di tutti, ciò significa che ogni mossa che fa, ogni scelta che compie è esposta ad analisi, critiche, commenti.

Dunque, Kate si trova in una posizione non semplice. Non è facile essere genitori, in più se il tuo comportamento viene giudicato pubblicamente, la pressione è altissima.

Per districarsi in questa situazione, Lady Middleton ha assunto una regola ferrea che tiene sempre presente. È una norma facile e quasi scontata, ma assolutamente fondamentale nell’educazione di qualunque giovane. La Principessa del Galles vuole che i suoi figli imparino l’importanza di valori come la gentilezza e il rispetto.

Sulla base di questi principi, lei e William hanno costruito l’educazione di George, Charlotte e Louis, che fin da piccolissimi hanno imparato a presenziare a lunghe cerimonie, a comportarsi in pubblico e a interagire con gli adulti.

Kate ha spiegato: “I miei genitori mi hanno insegnato l’importanza di qualità come gentilezza, rispetto e onestà e mi rendo conto di quanto valori come questi siano stati centrali per me per tutta la vita“. E ora vuole trasmettere gli stessi valori ai figli i quali sembrano stiano recependo al meglio la sua lezione.

La Principessa infatti ha proseguito: “Ecco perché William ed io vogliamo insegnare ai nostri bambini… quanto siano importanti queste cose mentre crescono. Secondo me, è importante quanto eccellere in matematica o nello sport”.

Kate Middleton, William solidale con lei nell’educazione dei figli

Sebbene l’educazione di Kate sia stata sicuramente diversa da quella del marito, William la pensa molto allo stesso modo della moglie. “Per quanto ci riguarda, all’interno del nostro nucleo familiare, siamo una famiglia normale”, ha dichiarato il Principi del Galles, per poi aggiungere: “Amo i miei figli come qualsiasi padre, e spero che George mi ami come qualsiasi figlio ama suo padre. Siamo molto normali in questo senso”.

Normalità e sani principi, questi sono i pilastri dell’educazione che William e Kate impartiscono ai tre figli.

L’esperta in questioni reali, Judi James, ha osservato a tal proposito: “William dimostra continuamente come usa le lezioni del suo passato per forgiare il tipo di unità familiare che considera più moderna e ideale. La sua comprensione del dovere e della lealtà sembra forte, ma è chiaramente anche determinato a creare una vita più rilassata e giocosa per i propri figli di quella che a lui o a suo padre era concesso di vivere”.