Kate Middleton, la sorprendente pratica che la aiuta a “rallentare” per la propria salute

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Kate Middleton

Per la Principessa del Galles si è chiuso un anno complicato, quello della scoperta del cancro, della malattia, delle cure e, ora, del trasloco nella nuova casa a Forest Lodge. Sono molti i motivi di stress e di apprensione che affliggono Kate Middleton e sebbene il peggio sembra essere passato, per la propria salute e per la serenità dei suoi cari, sembra che abbia integrato alla propria routine quotidiana un hobby volto a farle “rallentare” il ritmo della propria vita.

Il nuovo hobby “salutare” di Kate Middleton

È un calendario fitto di impegni quello della Principessa del Galles. Non solo quelli reali, legati agli impegni della corona, ma anche familiari, con la giusta cura richiesta dai tre figli: George, Charlotte e Louis. Importante (e difficile) in questa fase della sua vita è riuscire a ricavare del tempo per sé stessa.

Sembra però che Chris Levine, l’artista contemporaneo britannico noto per le sue opere con la luce e i laser, abbia insegnato alla Principessa come meditare. Tra i ritratti più famosi di Chris c’è quello realizzato nel 2004, intitolato Lightness of Being, della defunta nonna acquisita di Kate, la Regina Elisabetta. La defunta monarca è stata immortalata in uno stato meditativo raramente ripreso, con gli occhi chiusi tra uno scatto e l’altro.

L’artista rivelò: “Questo scatto era in realtà una ripresa scartata. Un paio d’anni dopo, mentre riguardavo l’opera, ho pensato: ‘Wow, è davvero potente’. È l’immagine più evocativa di un membro della famiglia reale realizzata da un artista, ed è diventata un’opera storica“. Sembra che la meditazione possa essere un hobby perfetto per aiutare la moglie del Principe William nella sua vita di tutto i giorni. Prendersi del tempo per sé stessa gioverebbe sicuramente anche al suo stato di salute. La meditazione è infatti una pratica che consiste nel focalizzare l’attenzione per creare una chiara e calma sensazione nel proprio essere.

Gli hobby di Kate Middleton

La meditazione, un hobby che la Principessa senza dubbio ama praticare nella comodità della sua attuale casa all’Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor Home Park e che amerà provare anche nella nuova casa, pronta ad accogliere la nuova vita della famiglia reale. Ma questo è solo uno dei modi in cui ama trascorrere il suo tempo libero. Kate è anche un’appassionata di sport e le piace particolarmente giocare a tennis.

Patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016, Kate nutre da tempo una grande passione per questo sport. Nel 2023, durante il podcast The Good, The Bad, and The Rugby di Mike Tindall, ha persino rivelato che una partita di tennis è fonte di sana competizione tra lei e il Principe William, dove cercano di “superarsi a vicenda a livello mentale”.