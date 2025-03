Fonte: IPA Kate Middleton

A ogni sua uscita pubblica Kate Middleton dimostra il suo gusto nel vestire e la capacità di scegliere i capi d’abbigliamento che più valorizzano la sua figura. Dall’abito blu scelto per il giorno del suo fidanzamento, al vestito da sposa diventato iconico, fino agli outfit più recenti, i look della futura sovrana d’Inghilterra non deludono mai le aspettative di chi li osserva.

Anche di recente la Principessa del Galles ha preso parte alle celebrazioni del giorno dedicato a San Patrizio e del Commonwealth Day con due look che riuscivano a colpire nel segno, trasmettendo tutta l’innata eleganza della moglie di William d’Inghilterra.

Malgrado i suoi outfit siano tra i più osservati e discussi tra gli ammiratori della Casa Reale Inglese di tutto il mondo, gli stessi non fanno parte della nuova esibizione, organizzata a Kensington Palace, proprio sul mondo della moda.

Kate Middleton, gli abiti non sono in mostra

Kate Middleton sta mostrando ai suoi futuri sudditi tutta la sua grinta e la stoffa da Regina, affrontando la ripresa da quello che è probabilmente l’anno più complicato della sua vita con grande forza, sobrietà e attaccamento alla Monarchia. La Principessa del Galles, infatti, nel marzo del 2024 ha svelato a tutto il mondo, con un video social, di essere affetta da cancro e di doversi sottoporre a delle cure preventive per affrontare al meglio la malattia.

Da allora la moglie di William d’Inghilterra ha dapprima cancellato e in seguito diminuito tutti i suoi impegni pubblici, salvo poi riprenderli gradualmente dopo aver annunciato di aver finito i trattamenti medici. Malgrado la malattia, Kate Middleton non ha mai perso la sua eleganza e, anche di recente, è apparsa bellissima in rosso in occasione del Commonwealth Day e in verde per la Parata di San Patrizio, dove ha anche sfoggiato alcuni dei suoi strabilianti gioielli.

Malgrado la Principessa del Galles sia di fatto una vera e propria trendsetter e i suoi outfit vadano letteralmente a ruba nei negozi, dopo essere stati indossati da lei, gli stessi non sono stati inclusi nella mostra Dress Code, che ha luogo a Kensington Palace fino a novembre 2025. L’esibizione ripercorre le regole di stile della Monarchia Inglese con: “Una collezione di 10.000 oggetti che abbracciano 500 anni, curati dall’Historic Royal Palaces”.

Nella mostra sono stati inclusi dei capi d’abbigliamento recenti, appartenuti alla compianta Lady Diana e alla Principessa Margaret, ma non ci sono vestiti o accessori di Kate Middleton, visto che il focus dell’esibizione è quello di mostrare al pubblico come le convezioni di moda, riguardo gli esponenti della Monarchia Inglese, sono cambiate nel corso dei secoli.

Kensington Palace, la mostra ‘Dress Code’

Nel 2025 c’è un nuovo motivo per visitare Kensington Palace, visto che il famoso Palazzo Reale ospita anche la mostra Dress Code fino al 30 novembre 2025: “Scopri tesori di moda reali e di corte mai visti prima in Dress Codes, una nuova mostra a Kensington Palace”.

La raccolta di outfit reali dà ai suoi visitatori la possibilità d’osservare dei pezzi unici come degli indumenti da lutto della Regina Vittoria e dei look coordinati della compianta Regina Elisabetta II e della sorella Margaret, ma anche di ammirare degli abiti di Lady Diana, come il vestito rosso scelto dall’ex Principessa del Galles per un tour dell’Arabia Saudita.