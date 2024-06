Per quanto ancora Kate Middleton dovrà sottoporsi alle sfiancanti cure? Ecco quando potremo rivederla in pubblico in pianta stabile

Stanca delle pressioni e delle mirabolanti supposizioni sul suo conto, Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico. Lentamente sta ritrovando una normalità tanto nel quotidiano quanto sui social, il che ha contribuito a calmare le acque intorno a lei. I sudditi e in generale gli appassionati della Famiglia Reale, però, continuano a ricercare informazioni sul suo stato di salute, in maniera incessante. Ecco dunque, gli ultimi aggiornamenti.

Come sta Kate

Non è ancora fuori dal tunnel Kate Middleton, altrimenti la notizia campeggerebbe su tutti i giornali del mondo, o quantomeno d’Europa. La situazione sembra però essere meno grave rispetto a un mese fa. Ne è convinta Alisa Anderson, ex segretaria della regina Elisabetta II. Di protocollo se ne intende e nella scelta di partecipare al Trooping the Colour ci ha visto qualcosa: “Kate ha svoltato l’angolo”.

Fonte: IPA

Ce n’è di strada da fare ma, ad oggi, regna un generale ottimismo. Ne ha parlato a Ok Magazine, spiegando come questa sua apparizione dimostri come qualcosa sia cambiato, plausibilmente per il meglio. Magrissima ma sorridente, Kate ha avuto la forza di prestarsi a tutti i riti del caso, dal giro in carrozza con i suoi figli al saluto dal balcone, al termine della parata militare per il compleanno del re del 15 giugno.

I dettagli della chemioterapia

Lo specialista oncologo Karol Sikora ha parlato a GBNews dell’intervento subito da Kate Middleton e della fase post operatoria. Questo è un periodo di grande incertezza, ha spiegato, evidenziando come sia stato chiesto ai medici di evitare qualsiasi speculazione. Detto ciò, è certo che abbia subito un intervento addominale, che l’ha poi spinta a sottoporsi a una chemioterapia preventiva.

Fonte: IPA

“Questa dura normalmente almeno sei mesi (ci si aspetta, dunque, un ritorno alle attività regali a pieno regime non prima dell’autunno). Il giorno in cui ci si sottopone alla terapia non è dei peggiori, ma quello successivo ci si può sentire davvero stanchi. Purtroppo è tutto imprevedibile”. Parole che confermano di fatto quelle della principessa, che aveva parlato candidamente di “giorni buoni e cattivi”, a spegnere le speranze di chi la voleva nuovamente in pubblico in pianta stabile.

Segnali positivi

Servirà dunque ancora del tempo prima di poter tornare alla normalità, ma i segnali positivi ci sono tutti. Uno su tutti è rappresentato dall’atteggiamento di William. Il principe ha rinunciato a numerosi impegni ufficiali nel corso dei mesi, ma si è mostrato colmo di gioia al concerto di Taylor Swift.

Sua moglie Kate ha inoltre scattato e pubblicato una tenera foto per la festa del papà e, in linea generale, la coppia sta lasciando trapelare un certo ottimismo. Il percorso in salita non è terminato ma, con tanti mesi ancora dinanzi prima di potersi dire guarita, il peggio sembra essere passato. Tutti quelli che la amano, dovranno ora pazientare fino all’autunno 2024.