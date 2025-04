Kate Middleton, perché ha scelto di rinunciare all’anello di Lady Diana

Fonte: IPA Kate Middleton

Ogni foto, video o immagine di Kate Middleton diffusa sul web subisce l’attentissima analisi da parte di milioni e milioni di osservatori. E ultimamente a far discutere è un video pubblicato sui profili social ufficiali dei Principi di Wales in cui Kate appare spoglia di uno dei suoi accessori più iconici. Perché la consorte di William non indossa più il proprio anello di fidanzamento, lo splendido monile che appartenne a Lady Diana? Una ragione c’è e non ha nulla a che fare con il suo amore per marito.

La scelta di Kate Middleton

Il video che vuole sensibilizzare sull’importanza di un legame con la natura non è la prima occasione in cui Kate Middleton sceglie di lasciare a casa il proprio preziosissimo anello di fidanzamento. Da quando, concluse le cure per il cancro, la Principessa è tornata a mostrarsi in pubblico, si è spesso mostrata con l’anulare più leggero del solito. Lo zaffiro che fu di Lady Diana, che William le regalò quando la chiese in sposa, nell’ultimo anno è apparso soltanto in occasioni istituzionali di grande rilievo come il Trooping the Colour di giugno o la messa del Commonwealth Day a Westminster Abbey.

Mentre il gioiello di grand valore non ha accompagnato Kate in impegni più intimi e informali come la visita alle vittime dell’attentato di Southport o quella alla National Portrait Gallery assieme ai suoi bambini. Per la Principessa si tratta di una decisione simbolica, testimonianza concreta di un grande cambiamento avvenuto nella sua vita, di un nuovo modo di vivere arrivato con la consapevolezza di chi la vita ha rischiato di perderla.

Kate, oggi, ha smesso di essere legata alla superficie, ha scelto di prendersi cura di sé stessa e dei suoi cari, di concentrarsi su quel che è davvero importante. Di promuovere l’attenzione verso la natura e le cause benefiche che le stanno al cuore. Così come da lei stessa richiesto, vuole che l’attenzione sia posta sul suo lavoro e non sul suo guardaroba. Di fronte a tale visione, non è difficile capire perché la più amata tra i reali inglesi non trovi più adeguato andare a spasso con mezzo milione di dollari al dito.

Il nuovo anello di “amore eterno”

L’anello di fidanzamento di Kate, che appartenne a Lady Diana, è uno splendido zaffiro da 12 carati, circondato di diamanti e sostenuto da una fascia in oro bianco da 18 carati. È un dono preziosissimo, con il quale William ha scelto di tenere vicino la mamma tragicamente scomparsa. La scelta della Principessa di Wales di non indossarlo più, però, non è affatto uno sgarro al marito. Anzi, a sostituire lo zaffiro Kate ha scelto quello che è il simbolo del loro “amore eterno”. È noto come eternity ring, infatti, la fedina di zaffiri e diamanti regalata da Kate e William nel momento più duro, come prova di amore e sostegno infinito. Simile al monile originale, ma decisamente meno appariscente. È questo l’anello che la nuova Kate ha scelto di tenere sempre vicino a sé.