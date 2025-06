Kate Middleton torna in palestra: la Principessa riprende gli allenamenti dopo la chemioterapia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Kate Middleton è tornata. E questa volta lo ha fatto in punta di piedi, ma con la forza di chi ha attraversato una tempesta e ora riprende in mano il timone. Dopo mesi delicati segnati dalla diagnosi e dal trattamento oncologico, la Principessa del Galles riprende la sua quotidianità, partendo proprio da uno degli aspetti che l’ha sempre definita: il movimento, il benessere, la cura di sé. Kate Middleton torna ad allenarsi, con determinazione e una nuova consapevolezza.

La routine di allenamento di Kate Middleton

Da sempre icona di eleganza sobria e spirito sportivo, Kate Middleton ha mantenuto nel tempo una forma fisica impeccabile, nonostante i ritmi incalzanti della vita reale e la maternità di tre figli. Ma quello che spesso resta dietro le quinte è l’impegno che questo comporta: una disciplina rigorosa, costruita su un mix di attività ad alta intensità, allenamento funzionale e attenzione all’alimentazione.

Dopo aver concluso la chemioterapia preventiva, la Principessa del Galles avrebbe ripreso – secondo fonti vicine a Kensington Palace – la sua routine di allenamento, integrando esercizi di forza, sessioni cardio e movimenti funzionali. E non è un dettaglio: il rafforzamento muscolare è considerato oggi uno degli strumenti più efficaci per contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici e supportare il corpo nel recupero.

Kate, secondo quanto riportato da Hello!, predilige allenarsi da sola, senza personal trainer fisso, ma con programmi ben strutturati. Tra gli esercizi che non mancano mai nella sua settimana: squat, affondi, plank, push-up e circuiti ad alta intensità. Non solo per una questione estetica, ma per proteggere la massa muscolare, la densità ossea e, soprattutto, la salute mentale.

Harbour Club e workout casalinghi: come si allena una principessa

Tra i luoghi prediletti di Kate per i suoi allenamenti figura l’esclusivo Harbour Club di Chelsea, un centro fitness di lusso da oltre 350 sterline al mese, dotato di attrezzature all’avanguardia, piscina e campi da tennis. Un tempo frequentato anche da Lady Diana, è oggi rifugio silenzioso per la Principessa, che alterna le sessioni in palestra a workout più riservati, anche a casa.

E se il tempo stringe? Nessun problema. Le routine che segue possono essere adattate anche in casa, con tappetino, bande elastiche e manubri leggeri. I suoi circuiti, secondo gli esperti, combinano esercizi come dead bug, overhead press, bent-over row e reverse lunge, ripetuti in tre giri crescenti per aumentare intensità e forza. Sempre abbinati a una dieta ricca di proteine e nutrienti funzionali alla rigenerazione muscolare.

Come ricorda la coach Penny Weston: “Non serve sollevare pesi da bodybuilder. Bastano coerenza, una guida (anche virtuale) e l’attenzione alla postura. Le bande elastiche, ad esempio, sono ideali per chi riprende dopo una pausa”.

Dieta e recupero: perché la forma non si costruisce solo in palestra

Un’altra regola che la Principessa Kate sembrerebbe seguire con rigore è quella che ogni trainer sottolinea: i muscoli si costruiscono con l’allenamento, ma si trasformano a tavola. Via libera a proteine di qualità, pasti bilanciati, smoothie ricchi di antiossidanti, cibi integrali e pochi zuccheri. Una dieta pensata non per perdere peso, ma per sostenere il corpo e accompagnarlo in ogni fase della giornata.

“Non puoi costruire un muro senza i mattoni – spiega la trainer Hope-Brown – e i mattoni, per il corpo, sono le proteine”. La metafora è chiara: per affrontare un percorso di recupero, serve energia, ma anche pazienza e costanza. E Kate Middleton, in questo, sembra avere tutte le carte in regola.