Kate Middleton, il messaggio (a sorpresa) di William dopo l’uscita in solitaria

Fonte: Getty Images Il Principe William e Kate Middleton

Un messaggio a sorpresa quello pubblicato su Instagram dal Principe William, che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche perché è arrivato dopo un’apparizione in solitaria, senza Kate Middleton.

William, il messaggio dopo l’uscita senza Kate Middleton

Non accade spesso e per questo il messaggio del Principe William ha colto tutti di sorpresa. Il Principe del Galles ha infatti pubblicato sul suo account Instagram ufficiale un post dopo la sua apparizione in solitaria alla finale dell’FA Cup, congratulandosi con il Crystal Palace per la sua storica vittoria.

“Congratulazioni per la brillante vittoria in FA Cup! Una vittoria storica e una prestazione da ricordare. Il supporto è stato incredibile, avete reso i vostri fan orgogliosi”, ha scritto, accompagnando queste parole a un video che riprende i momenti salienti della memorabile partita allo stadio di Wembley.

Tantissimi fan hanno accolto con gioia il messaggio del Principe, rispondendo con un’ondata di affetto. Un follower ha scritto: “È bello vederti sostenere la partita. Non vedo l’ora di vedere la prossima finale femminile!”. Un altro ha aggiunto con ammirazione: “Sono entusiasta di vedere il CPFC’S ottenere una vittoria straordinaria con il sostegno incrollabile di Vostra Altezza Reale. Avete portato loro fortuna!”.

Il Principe ha assistito all’incontro da solo: l’assenza di Kate Middleton non è passata di certo inosservata, tanto che sudditi e fan della coppia reale hanno immediatamente temuto per la salute della Principessa del Galles. Ma niente paura: William e Kate si riuniranno presto per un’importante visita in Scozia.

Kate Middleton e il Principe William, il tour reale in Scozia

Kensington Palace ha recentemente annunciato che William e Kate si recheranno in Scozia per un impegno reale speciale il prossimo giovedì 22 maggio. La coppia parteciperà alla cerimonia di intitolazione della HMS Glasgow presso il cantiere navale BAE Systems di Scotstoun.

Per la Principessa si tratta di un evento di grande importanza, visto che da tempo – è stata nominata nel giugno del 2021 – è sponsor ufficiale della HMS Glasgow. Come da tradizione, darà il nome alla nave lanciando una bottiglia di whisky che si infrangerà contro lo scafo della nave.

Ma non sarà l’unico impegno della coppia reale: William e Kate hanno un’agenda fitta di impegni, a dimostrazione del loro ruolo sempre più di prestigio all’interno della Famiglia Reale. All’inizio della settimana, il Principe William ha partecipato alle Investiture al Castello di Windsor, nel frattempo, Kate ha recentemente presenziato a un incontro al Castello di Windsor con i marinai della Royal Navy legati alla HMS Glasgow.

Senza dimenticare i numerosi impegni pubblici in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, dove hanno coinvolto anche il Principe George: il futuro Re ha avuto modo di parlare con alcuni dei veterani ed è apparso molto a suo agio, a dispetto della sua giovane età.

La presenza del Principino ha molto colpito l’opinione pubblica, in particolare lo scrittore Robert Jobson, che ha commentato: “Lo stanno preparando alla vita pubblica. I bambini possono avere difficoltà a incontrare le persone, a stringere loro la mano e a guardarle negli occhi, ma lui lo fa molto bene. Penso che quello che stanno cercando di ottenere è che sia rilassato in quel tipo di situazione, e penso che ci sia riuscito molto bene”.