Kate Middleton torna sui suoi passi grazie a Carolina di Monaco: dopo la svolta fallimentare

Kate Middleton aveva deciso di cambiare modo di comunicare, dando più importanza alle sue attività che ai suoi look. Ma la svolta non è piaciuta ed è dovuta tornare sui suoi passi. La prova incontrovertibile è il tailleur verde che Carolina di Monaco sembra averle ispirato.

Kate Middleton, il tailleur di Victoria Beckham segna il suo ritorno da icona di stile

Quando Kate Middleton è tornata al lavoro dopo aver terminato la chemioterapia preventiva, lo scorso settembre, aveva intenzione di cambiare il modo di vivere il suo ruolo all’interno della Monarchia. La Principessa del Galles voleva puntare più sulle sue iniziative che sui suoi look.

Tanto che le sue nuove disposizioni avevano generato una sorta di polemica perché si era diffusa la falsa notizia che Kensington Palace non avrebbe più comunicato i marchi indossati da Kate. Ma non era così, semplicemente la Principessa non si sarebbe curata di rinnovare frequentemente il suo guardaroba o di sperimentare outfit vari e diversi.

Lady Middleton ha seguito questa sua nuova disposizione, presentandosi agli eventi pubblici con look riciclati e abiti in serie. Ma questo cambiamento a lungo andare non è piaciuto ai suoi sostenitori. Alla fine la Principessa è stata fortemente criticata perché i suoi look formali erano uguali l’uno all’altro o perché continuava a indossare gli stessi capi.

In particolare, la polemica si è sollevata durante gli eventi per la commemorazione degli ottant’anni del Giorno della Vittoria.

Kate ha recepito le critiche e qualche giorno dopo si è presentata al Queen Elizabeth II Award con un tailleur pantaloni di Victoria Beckham che ha lasciato tutti senza fiato, tanto che anche gli esperti di moda l’hanno celebrata di nuovo come un’icona di stile.

Finalmente, la Principessa del Galles ha sfoggiato un look fresco, in grado di fare tendenza, un outfit nuovo e non così formale come i tanti abiti-cappotto monocromatici che ha sfoggiato nei mesi scorsi. Tra l’altro, il tailleur pantaloni colorato è un outfit che ha riportato di moda proprio lei, seguendo le orme di Diana.

Kate Middleton si rinnova copiando Carolina di Monaco

In realtà, però, il completo verde oliva di Kate non è poi così originale. Infatti, Lady Middleton ha indossato quel tailleur il giorno dopo che Carolina di Monaco ha sfoggiato un ensemble praticamente identico mentre visitava la mostra canina di Montecarlo, insieme a sua figlia Alexandra di Hannover e suo fratello Alberto di Monaco.

Carolina indossa un tailleur, giacca e pantaloni, dell’esatto colore di quello di Kate. L’unica differenza è il taglio dei pantaloni, quelli della Principessa di Monaco sono leggermente più stretti e corti. Altra coincidenza tra i due look è la camicia bianca che entrambe hanno trovata indicata per il loro look primaverile.

Carolina tra l’altro è una sostenitrice del tailleur pantalone. Li indossa spesso negli eventi diurni, ne ha di diversi colori ma senz’altro il bianco è tra i suoi preferiti.