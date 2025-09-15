Kate Middleton, l’affermazione di Meghan che avrebbe scatenato la rottura con la Famiglia Reale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Se il rapporto tra Re Carlo III e Harry sembra avviarsi verso una possibile riconciliazione, la pace tra William e il duca di Sussex resta ancora un miraggio. Tra i due fratelli, il gelo è palpabile: vecchi rancori e divergenze non sembrano trovare tregua.

Tra le tensioni più chiacchierate, però, ci sono state parole di Meghan Markle che hanno colpito Kate Middleton come un fulmine a ciel sereno. Commenti che, in passato, hanno scatenato reazioni tutt’altro che regali, rivelando il lato più “umano” e acceso della Famiglia Reale.

Kate Middleton, il commento imperdonabile di Meghan Markle

Non è un mistero che, fino a qualche anno fa, Harry, William e Kate fossero praticamente inseparabili. Tra scherzi, gite e risate, sembrava impossibile immaginare tensioni tra di loro. Ma, complice anche l’arrivo di Meghan Markle nella Famiglia Reale, qualcosa è rapidamente cambiato.

Le dinamiche tra i fratelli e le rispettive mogli hanno iniziato a complicarsi, creando rancori che sono stati amplificati dai preparativi del matrimonio e dalle pressioni dei riflettori. Harry ha raccontato queste tensioni nel suo memoir Spare, tra rivelazioni e dettagli destinati a far discutere, incluso un episodio che potrebbe davvero aver segnato un punto di rottura tra i fratelli.

Tutto è iniziato dopo il ritorno dalla luna di miele in Africa: i quattro si sono incontrati a Kensington Palace per quello che doveva essere un tè tranquillo. Ma l’incontro si è presto trasformato in un vero confronto.

A far scattare la scintilla sarebbe stato un commento di Meghan rivolto a Kate, legato agli ormoni post-parto della principessa, nel contesto di vecchi fraintendimenti. Le parole di Meghan hanno innescato una discussione accesa.

William, visibilmente irritato, ha puntato il dito in faccia alla duchessa del Sussex, accusandola di essere scortese. Ma Meghan non si è lasciata intimidire: con fermezza, gli ha risposto di tenere il dito lontano dal suo viso. Harry racconta che Kate ha replicato: “Non siamo così intime perché tu possa parlare dei miei ormoni”.

Harry ha difeso la moglie, sottolineando che Meghan non aveva mai avuto intenzione di offendere Kate. Dopo qualche minuto di tensione, i quattro si sono abbracciati e hanno lasciato l’appartamento, cercando di chiudere la disputa prima che degenerasse ulteriormente.

Il litigio, però, sembra essere solo la punta dell’iceberg. Secondo il libro, le tensioni tra i due clan reali risalgono a quando Meghan ha iniziato a frequentare Harry, amplificate dai preparativi del matrimonio e dalle discussioni sugli abiti delle damigelle. Fonti anonime riferiscono che Meghan avrebbe insistito su alcune modifiche agli abiti, mentre Kate avrebbe preferito seguire il “protocollo” tradizionale.

Kate e William, ancora complicato il rapporto con Harry

Nonostante siano passati diversi anni da quel famoso tè a Kensington Palace, i rapporti tra Harry e William – e, di riflesso, tra Meghan e Kate – restano decisamente freddi. La tensione sembra ancora palpabile, soprattutto a giudicare dagli eventi recenti.

Harry è arrivato a Londra l’8 settembre per incontrare Re Carlo III, ma sembra che Kate abbia fatto di tutto per evitare un incontro diretto con lui. La principessa, che ha ripreso a svolgere i suoi impegni ufficiali, è stata occupata per tutta la settimana, evitando ogni occasione di contatto.

Forse Harry è riuscito a mettere il primo tassello per riavvicinarsi al padre, ma la strada verso una vera serenità familiare è ancora lunga. Tra vecchi rancori e incomprensioni mai del tutto superate, la Famiglia Reale vive ancora un delicato equilibrio tra sorrisi perfetti e tensioni dietro le quinte. E, come dimostrano gli episodi tra Meghan e Kate, il lato umano – e talvolta turbolento – dei Windsor resta sempre sotto i riflettori.