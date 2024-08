Kate Middleton, ultime notizie: il momento che ha fatto crollare il rapporto con Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Harry

Nonostante Kate Middleton e Harry abbiano sempre avuto un legame molto stretto fin dagli inizi della storia d’amore tra la principessa e il principe William, oggi il loro rapporto pare essere sempre più freddo.

Faide familiari, incomprensioni e momenti difficili non hanno fatto altro che allontanare i due membri della famiglia reale, creando una spaccatura che, nonostante la malattia di Kate, sembra difficile da risanare. Ma cosa ha scatenato questo brusco allontanamento?

Kate e Harry: il cambiamento che ha raffreddato il rapporto

Il legame tra Kate Middleton e il principe Harry si era consolidato fin dai primi momenti in cui William aveva presentato Kate alla famiglia. Ai tempi dell’università, quando Kate e William si incontrarono a St Andrews, il rapporto tra Harry e la futura principessa sembrava andare a gonfie vele. Una sensazione confermata anche dopo il matrimonio reale, quando Kate, William e Harry divennero una sorta di trio, legato dall’affetto e dalle numerose iniziative di beneficenza portate avanti con impegno.

Le cose, però, hanno iniziato a cambiare nel momento in cui la vita di Harry ha avuto una svolta significativa. Lo racconta il giornalista ed esperto reale Robert Jobson, che nel suo libro intitolato Catherine the Princess of Wales: The Biography ha analizzato molti momenti del rapporto tra i due reali. “Fin dal loro primo incontro, Catherine ha sempre avuto un rapporto stretto con il cognato… Quando Meghan è entrata nella sua vita, tuttavia, la dinamica della relazione è cambiata”.

Un’affermazione confermata dallo stesso Harry, che in molti passaggi della sua autobiografia Spare ha raccontato del rapporto teso tra Meghan e Kate, soprattutto in prossimità del matrimonio reale.

Le divergenze tra Kate e Meghan allontanano le coppie

Che Harry e Meghan siano ormai mal visti dalla Famiglia Reale non è un segreto. Fin dai preparativi per il matrimonio della coppia, pare che siano nate alcune incomprensioni. Lo stesso Harry ha raccontato in Spare che sua moglie e sua cognata avevano avuto un litigio legato a un abito da damigella per la principessa Charlotte.

Un episodio che aveva toccato molto Meghan e che, nonostante Kate avesse portato dei fiori e si fosse scusata, aveva comunque creato grande tensione tra le due coppie.Questa tensione è continuata anche dopo il matrimonio, specialmente dopo che Meghan e Harry avevano deciso di allontanarsi dalla vita reale.

A nulla sono servite le molte occasioni in cui i reali hanno cercato di riconciliarsi: ora, a distanza di mesi dalla notizia della malattia di Kate, il principe William continua a non voler parlare al fratello, perché troppo ferito dalla freddezza con cui Harry ha reagito alla notizia.

“William ha fatto il suo dovere, in netto contrasto con il principe Harry. Ora, non credo che ci sia alcuna possibilità di riconciliazione tra i fratelli, né adesso né nel prossimo futuro” ha raccontato l’esperto di reali Michael Cole. “William non lo perdonerà, soprattutto perché Harry e Meghan hanno attaccato personalmente sua moglie Kate. Anche dopo l’annuncio della malattia, la loro risposta fredda non ha dimostrato grande preoccupazione per lei”.

Ora Kate, che è apparsa in un video a sorpresa per congratularsi con gli atleti delle Olimpiadi di Parigi, ha solo bisogno di riposo e di privacy: i drammi legati a Harry non sono più una priorità.