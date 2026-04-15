Kate Middleton, il vero motivo per cui sfugge alle telecamere

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è abituata a stare in pubblico e a interfacciarsi con i media, ma non guarda mai direttamente la telecamera. Non si tratta di timidezza o imbarazzo. Dietro a questo comportamento c’è una motivazione razionale, frutto di una strategia codificata che ha imparato dal Principe Filippo.

Kate Middleton, la Principessa del protocollo

Kate Middleton si è abituata presto alla vita a Corte, anche se non è stato facile. La Principessa del Galles ha dimostrato fin da subito di avere un profondo senso del dovere e di sapersi adattare al protocollo, comprendendone procedure e dinamiche.

Raramente trasgredisce alle regole, anche se un’eccezione riguarda i viaggi di Stato, e quando lo ha fatto se ne è pentita. Come quando, nei primi anni di matrimonio, prese il sole in topless per quanto si trovasse in una villa privata.

Certamente, Kate nel corso del tempo ha preso delle iniziative. Ha tenuto testa alla Regina Elisabetta, continuando a indossare le scarpe in corda che la Sovrana detestava. Oppure ha permesso alle persone comuni di abbracciarla, quando l’occasione lo permette o di fare dei selfie, sebbene le foto siano proibite.

Kate Middleton, perché non guarda mai direttamente la telecamera

La moglie di William ha capito che il protocollo non limita la libertà individuale, ma è uno strumento di protezione. Se seguito sapientemente, permette di evitare errori pubblici, imbarazzi, incidenti diplomatici.

Kate ne ha compreso perfettamente il potenziale delle regole di Corte e le sfrutta a proprio vantaggio. Questo le ha permesso di crescere in popolarità, di limitare i passi falsi e di costruire un’immagine molto positiva. Tutto questo si riflette positivamente anche sulla Corona. Re Carlo le è grato e ha stabilito un legame solido con la nuora, sapendo di potersi fidare.

Tra i trucchi per sopravvivere alla popolarità, uno riguarda il rapporto coi media. Kate non guarda mai direttamente la telecamera, seguendo un consiglio che le diede il Principe Filippo.

Lo ha rivelato Gyles Brandreth, nella sua biografia Philip The Final Portrait. Filippo consigliò alla futura Principessa del Galles di non guardare mai la telecamera. Ribadì che la defunta Regina non guardava mai la telecamera, ma piuttosto la persona con cui stavano parlando.

Stando a quanto riporta nel libro, il Principe consorte disse a Kate: “Se credi che l’attenzione sia rivolta a te personalmente, finirai nei guai. L’attenzione è per il tuo ruolo, per quello che fai, per quello che sostieni. Non è per te come individuo. Non sei una celebrità. Rappresenti la Famiglia Reale. Tutto qui“.

Filippo era preoccupato che i giovani membri della Famiglia Reale cercassero la fama per sé. Ma era sollevato che suo nipote William avesse sposato Kate, una “ragazza con la testa sulle spalle”.

Lo stesso Gyles ha aggiunto: “Ho fatto una passeggiata con la Duchessa di Cambridge. Non guarda mai la telecamera. Ogni volta che viene intervistata, Catherine parla dell’argomento in questione, mai di se stessa.”