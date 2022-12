Kate Middleton pianta un albero per la Regina col cappotto in tartan da 857 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

A Kate Middleton è stato affidato il compito di rendere omaggio alla Regina Elisabetta, piantando un albero nel Dean’s Yard dell’Abbazia di Westminster. E la Principessa lo ha fatto con l’eleganza che la contraddistingue, ossia indossando il cappotto in tartan di Holland Cooper, da 857 euro circa.

Kate Middleton, l’albero di ciliegie per la Regina

Kate Middleton ha onorato la memoria della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre, con un atto di cui si ricorderanno anche i suoi figli. Gli alberi infatti vivono molto più a lungo degli esseri umani e fra qualche decennio, George, Charlotte e Louis potranno ammirare quello che la mamma ha piantato per la loro bisnonna.

La Principessa del Galles, munita di pala, ha zappato la terra per fare spazio a un albero di ciliegio, che in primavera farà profumatissimi fiori, in onore appunto della Sovrana appena scomparsa che, come noto, aveva tra le sue passioni in giardinaggio. Non a caso, proprio Kate l’aveva accompagnata tra le creazioni floreali in una delle ultime edizioni del Chelsea Flower Show.

La cerimonia dell’albero è avvenuta nell’ambito del Queen’s Green Canopy, un iniziativa organizzata per il Giubileo di Platino di Elisabetta II che Carlo ha voluto prorogare fino a marzo 2023 e si è svolta poco prima del Concerto di Natale, organizzato dalla Principessa.

Kate Middleton zappa la terra col cappotto da quasi 1000 euro

All’appuntamento Lady Middleton si è presentata con un look pratico ma adeguatamente elegante. E nonostante il lavoro di fatica tra la terra, non ha rinunciato al cappotto firmato da quasi 1000 euro e ai tacchi alti. La moglie di William infatti non perde occasione per mostrare al mondo il suo stile raffinato. Così in questo omaggio alla compianta Regina, ha optato per uno dei suoi fantastici cappotti.

Come è noto, il guardaroba della Principessa è ricco di soprabiti di tutti i colori e forme. Quello scelto da Kate per la cerimonia del ciliegio è il cappotto in stile militare, a doppio petto in tartan verde e blu, di Holland Cooper, da 857 euro, con bottoni in oro che aveva già indossato nel 2021 in un video per celebrare i 100 anni della Royal British Legion.

Sotto il capospalla, Kate porta un lupetto e una maxi gonna a pieghe in lana screziata verde bosco, di Iris & Ink. Molto interessante l’accostamento con un paio di stivali in suede blu con tacchi alti e sottili.

Poiché l’impegno si è svolto di giorno e all’aria aperta, la Principessa ha ridotto al minimo i gioielli. Solo un paio di orecchini e il suo anello di fidanzamento. Il make up è naturale come si conviene e i lunghi capelli sono portati sciolti e con i suoi amati boccoli.

Kate sembra aver molto gradito l’incarico che le è stato assegnato. È apparsa infatti di ottimo umore e felice di poter rendere omaggio ancora una volta alla Regina. Per un attimo ha potuto così dimenticare le polemiche e gli insulti che Harry ha rivolto a suo marito William.