Kate Middleton su Instagram si ispira a Meghan Markle. E spunta una foto mai vista

Kate Middleton al Chelsea Flower Show 2019: in Superga e pantaloni low cost

Kate Middleton ha condiviso su Instagram una sua foto che nessuno aveva mai visto prima. Lo scatto risale al 2019, ma solo ora è stato reso pubblico.

La Duchessa di Cambridge è stata immortalata durante il Chelsea Flower Show dello scorso anno mentre è intenta a lavorare al suo giardino. Kate indossa una camicia sportiva color salvia, jeans, sneaker, guanti protettivi, i capelli raccolti sono insolitamente crespi a causa dell’umidità. Lady Middleton è abbarbicata su una roccia mentre passa un vaso alla designer di giardini che l’ha aiutata a realizzare il suo nell’ambito del progetto Back to the Nature, dedicato ai bambini.

Allora anche Meghan Markle, che era incinta di Archie, era in competizione con un giardino ecologico, pensato per le donne africane. Ma ormai è acqua passata.

Infatti, per la prima volta da oltre un secolo, quest’anno il Chelsea Flower Show si svolge solo in forma virtuale ed è visitabile fino al 24 maggio.

La condivisione della foto di Kate è un segno tangibile dell’impegno dei Duchi di Cambridge a sostegno della manifestazione inaugurata nel 1913 e visitata per la prima volta da un Monarca, la Regina Maria, nel 1916. Tra l’altro Lady Middleton ha una vera e propria passione per gli spazi verdi e promuove da sempre attività e giochi per l’infanzia all’aria aperta.

Lo scorso anno la moglie di William ebbe l’onore di mostrare a Elisabetta il giardino da lei creato, suscitando grande entusiasmo nella Sovrana (GUARDA LE FOTO).

Intanto, Kate e marito hanno compiuto un’altra importante operazione sui loro social. Hanno infatti modificato il nome dei loro profili Twitter e Instagram, da Kensington Palace a Duca e Duchessa di Cambridge, rendendoli ancor più personali. In un certo senso, la coppia sembra aver seguito la scelta di Meghan Markle e Harry che nominarono la loro pagina Instagram Royal Sussex.

Il cambiamento non è passato inosservato e ha ottenuto l’approvazione dei sudditi. Ma la modifica potrebbe avere anche un significato diplomatico specifico, stando a indicare l’importanza crescente che William e Kate hanno nella Monarchia.