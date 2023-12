Fonte: IPA Letizia di Spagna, Regina di stile del 2023: i look che hanno lasciato il segno

La fine di un anno è l’inizio di un nuovo capitolo. C’è sempre qualcosa di magico nel Capodanno e non importa se siamo “comuni mortali” oppure Reali: tutti vogliamo salutare l’anno che verrà a modo proprio. C’è chi lo fa banchettando con succulente prelibatezze, chi ama scatenarsi al ritmo di musica e chi – cosa che ultimamente va parecchio di moda – preferisce chiudersi nell’intimità della famiglia, optando per un Capodanno più sobrio e senza troppe pretese. E le nostre Royal preferite? Beh, (quasi) tutte per un momento mettono da parte etichette e protocolli reali, scegliendo di festeggiare il Capodanno lontano dalle logiche di Palazzo.

Kate e William dai suoceri Middleton

Come da tradizione Kate Middleton e William hanno trascorso il Natale a Sandringham, partecipando alla consueta messa del mattino e al grande ricevimento organizzato da Re Carlo che quest’anno, tra l’altro, ha voluto fare le cose in grande invitando addirittura una cinquantina di persone.

Dopo questo Natale tutt’altro che intimo, il Principe e la Principessa del Galles a quanto pare si uniranno al grande party di Capodanno organizzato dai coniugi Middleton. In parole povere, William saluta il nuovo anno insieme ai suoceri e a uno stuolo di invitati che fanno la fila per riuscire a ottenere l’invito a quella che a tutti gli effetti è considerata una delle feste più esclusive di tutta Londra.

Il party dei Middleton si svolge nella tenuta del Berkshire, in campagna, dove William e Kate insieme ai piccoli George, Charlotte e Louis si recano già a partire dal pomeriggio del 31 dicembre. Un bel modo per festeggiare, senza regole da seguire, almeno per una volta.

Re Carlo e la Regina Camilla da soli in Scozia

L’invito non è stato esteso ai consuoceri, Carlo e Camilla. Il Re e la Regina consorte restano separati dalla famiglia di Kate e dai nipotini, concedendosi un po’ di meritato riposo dopo il mega ricevimento di Natale a Sandringham. Stando a quanto dicono gli esperti reali, Carlo e la sua Regina hanno preferito partire alla volta della Scozia, precisamente nella residenza privata di Birkhall, completamente da soli.

Harry e Meghan, party a Montecito

Ultimamente di Harry e Meghan si parla soltanto per la lunga serie di catastrofici eventi che riguardano la loro vita – in ultimo persino l’ipotesi “complottista” che Archie e Lilibet non siano realmente figli loro, ma questa è un’altra storia -, e per il Capodanno non sono giunte particolari notizie dalla California. Non è da escludere che abbiano organizzato una festa con gli amici più cari nella grande villa di Montecito, quartiere in cui tra l’altro vivono numerose celebrità, ma può anche darsi che vogliano trascorrere una semplice serata in famiglia.

Mary di Danimarca pronta per il gran gala di Capodanno

Se c’è una Royal Family che fa le cose in grande è quella danese. Mary di Danimarca non vede l’ora (e anche noi) di sfoggiare il suo look pazzesco per il gran gala di Capodanno – il cui protocollo impone diademi, grandi gioielli, abiti da sera e insegne reali -, il primo di tre ricevimenti che vengono organizzati ogni anno a Copenaghen. Tre eventi che sono considerati a tutti gli effetti tra i più importanti nell’intero calendario Reale danese.

Il primo gala – quello più fastoso – si svolge al Palazzo di Amalienborg ed è offerto come di consueto dalla Regina Margrethe ai membri del Governo e della Corte Reale. Gli altri due ricevimenti si tengono nei giorni successivi al 1 gennaio e vedono la partecipazione di ospiti della Corte Suprema, del Corpo Diplomatico, delle Guardie Reali, del personale della Difesa e di rappresentanti di organizzazioni ed enti di beneficenza legati alla Famiglia Reale danese.

Letizia di Spagna, Capodanno intimo in famiglia

Nessuna nuova da Letizia di Spagna e dal Re Felipe che generalmente trascorrono le festività natalizie e anche il Capodanno chiudendosi nell’intimità della famiglia. Tecnicamente il primo evento ufficiale in cui la Reina fa capolino si svolge il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ed è la cosiddetta Pasqua Militare, ovvero la tradizionale parata nella Sala del Trono del Palazzo Reale di Madrid. Non ci resta che attendere quale look sceglierà!