Kate Middleton, il regalo di lusso che potrebbe ricevere da mamma Carole

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Kate Middleton sembra splendere come non mai alla vigilia di queste festività natalizie, felice e bellissima accanto al marito William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis. E se l’affetto dei cari non dovesse bastarle, per la duchessa di Cambridge sembrerebbe essere in arrivo un regalo molto prezioso da parte di mamma Carole.

Un gioiello nella boutique preferita di Kate

Carole Middleton, madre di Kate e Pippa Middleton, è stata infatti fotografata dal Daily Mail mentre faceva shopping per le strade di Londra. Il Daily Mail avrebbe fotografato la donna in una nota gioielleria, molto amata da sua figlia. Si tratterebbe della famosa boutique Cassandra Goad, situata a pochi passi da Sloane Square.

Kate è una fan delle creazioni del gioielliere e indossa regolarmente i gioielli del marchio in occasione di eventi come il battesimo del principe Louis nel 2018, dove aveva deciso di mettere un paio di orecchini di perle.

Secondo le informazioni del Daily Mail Carole Middleton nella boutique di lusso si sarebbe presa il tempo “per ammirare le collane durante la sua sessione di shopping”. I prezzi dei gioielli vanno da 100 sterline a 33.000 sterline (38.000 euro). Chissà se alla fine Carole è uscita da quel negozio col regalo giusto per sua figlia.

Il dono della Regina a Kate e la fiducia incondizionata

Se non dovesse ricevere un dono particolarmente prezioso da sua madre, Kate Middleton potrà sempre “accontentarsi” del meraviglioso paio di orecchini con zaffiri e diamanti, prestati alla duchessa dalla Regina Elisabetta in occasione dell’evento natalizio all’Abbazia di Westminster, durante il quale li ha sfoggiati.

Gli orecchini provengono direttamente dalla collezione personale della Regina Elisabetta che li avrebbe prestati a Kate anche se l’esperta reale Daniela Elser ci ha visto molto di più dietro a questo gesto: è già la seconda volta che Kate li sfoggia in concomitanza di occasioni importanti. Per questo motivo, l’ipotesi della Elser sarebbe che la sovrana non li abbia soltanto prestati, ma che si tratti di un vero e proprio regalo.

Non è raro, va detto, che Kate indossi gioielli che appartengono alla Regina d’Inghilterra: un onore questo che le è stato concesso in segno della grande fiducia che la sovrana nutre nei suoi confronti.

Un gesto che ci fa immaginare già una Kate come una raggiante futura Regina.