Kate Middleton, la rivincita di Pippa: è lei la più ricca del reame

Kate Middleton è la punta di diamante di casa Windsor, eppure la sorella minore Pippa l’ha letteralmente stracciata con un record: adesso è molto più ricca della Duchessa di Cambridge, nonostante Kate sia sposa del Principe William, destinato un giorno a salire su trono del Regno Unito.

In effetti non è la prima volta che “ruba la scena” alla sorella. Basti pensare proprio alle nozze di William e Kate, uno dei Royal Wedding più belli e attesi di sempre, in cui non è passata inosservata la bellezza di Pippa, complice lo splendido (e attillato) abito scelto per l’occasione che ne metteva in risalto la silhouette perfetta.

Da quel momento la vita di Pippa è cambiata, come del resto accade a chiunque diventi la “sorella di” un personaggio in vista come Kate Middleton. Un’etichetta che le è sempre stata stretta e che l’ha anche posta al centro dell’attenzione e del gossip, tra indiscrezioni e presunte relazioni di fatto mai confermate. C’è chi ha persino insinuato che avesse avuto un flirt con il cognato Harry che, come ben sappiamo, è felicemente sposato con l’ex attrice americana Meghan Markle con tanto di figli (e polemiche) al seguito.

Nel frattempo ne è passata di acqua sotto ai ponti, anche per la splendida Pippa che nulla ha da invidiare alla sorella. Anzi, tutt’altro: il matrimonio con James Matthews ha rappresentato una svolta, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche “economico”. E, sebbene provenisse già da una famiglia borghese più che benestante come i Middleton (con un patrimonio di circa 10 milioni di sterline), l’amore per Matthews l’ha resa in breve tempo una delle donne più ricche del Regno Unito. Persino più di Kate.

James Matthews, con il quale è convolata a nozze nel 2017 e dal quale ha avuto i due figli Arthur e Grace, è il figlio dell’ex pilota automobilistico David Matthews, che tra le altre cose è proprietario del lussuosissimo resort Eden Rock, incastonato nella Baia di Saint Jean a Saint Barths (Caraibi). L’aitante James in un primo momento aveva seguito le orme del padre gareggiando nel campionato britannico di Formula 3, per poi ripensarci e iniziare a lavorare nel mondo della finanza.

Oggi Pippa e James sono miliardari, con un patrimonio a dir poco stellare, e vivono in un appartamento da 22 milioni di dollari nel cuore di Londra. Come se non bastasse, alla morte del padre erediteranno più di 2,5 miliardi di stelline e una sontuosa (e gigantesca) tenuta di 10mila acri in Scozia. Insomma, se pensavamo che Kate avesse “fatto centro” sposando il suo bel Principe, Pippa ha letteralmente ribaltato ogni nostra certezza.