Kate Middleton, il nuovo blazer è un capolavoro d’eleganza

Kate Middleton, quarto bebè in vista: le foto non mentono

Kate Middleton ci suggerisce il perfetto look da lavoro, blazer in principe di Galles e pantaloni neri a sigaretta. Semplicemente il capolavoro dell’eleganza, anche quando si tratta di incontrare un gruppo di bambini piccoli e dare loro la merenda.

Kate Middleton, il blazer è un capolavoro

Dopo aver dato prova di sé nel raro evento congiunto con Carlo e Camilla durante il quale ha riciclato il suo abito bon ton firmato Catherine Walker, Kate Middleton, che è in splendida forma, ha aggiunto un altro pezzo forte al suo guardaroba. Si tratta di una magnifica giacca a quadretti bianchi e neri, monopetto, con tasche laterali. La Duchessa ha una passione per i blazer sartoriali e ne possiede svariati di brand prestigiosi, come Alexander McQueen, Asos e Smythe.

Lady Middleton ha sfoggiato la nuova giacca con una maglia a girocollo, pantaloni (125 sterline, ossia circa 148 euro) e cintura in pelle neri. Per slanciare la figura ha abbinato il completo da working girl alle sue décolletée in suede, firmate Gianvito Rossi, dal tacco largo. E ha impreziosito il look minimal con gioielli altrettanto semplici, un paio di orecchini di perle a goccia e la sua collana realizzata da Clarke. Costo? 160 sterline, circa 190 euro. Lo stile sobrio è mantenuto anche per quanto riguarda la pettinatura. Kate infatti lascia sciolti i capelli che terminano in ricchi boccoli, creati con la sua spazzola magica.

L’occasione per indossare un outfit tanto minimal quanto d’effetto è la visita al PACT (Parents and Communities Together) a Southwark, a Londra, un’associazione che si occupa di sostenere i genitori in difficoltà.

Kate Middleton gioca coi bambini

Kate si è intrattenuta con dei bambini aiutandoli a preparare degli spiedini di frutta. La Duchessa adora stare coi piccoli e pare particolarmente divertita a giocare con loro. Come è noto, lei vorrebbe un quarto figlio, ma William non è dell’idea. In effetti, una quarta gravidanza al momento sarebbe molto impegnativa, perché la Corona conta molto sui Cambridge, soprattutto ora che la Regina sta diradando i suoi impegni, Andrea è stato spogliato di tutti i suoi titoli e Harry ormai non conta più nulla per la Famiglia Reale.

Se il desiderio di Lady Middleton di avere un altro figlio non sarà esaudito, la Duchessa si sta particolarmente impegnando in tutte le iniziative che hanno a che fare con l’infanzia. Si è perfino prestata a leggere un libro di fiabe su Cbeebies Bedtime Stories, sostituendosi definitivamente a Meghan Markle che ha pubblicato un libro per bambini dedicato a Harry e Archie, The bench.