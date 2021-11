Meghan Markle, in Italia col suo primo libro “La panchina”

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Meghan Markle conquista anche l’Italia col suo primo libro, La panchina (The Bench). Si tratta di un volume illustrato per bambini dove la Duchessa del Sussex racconta di sé, di suo marito Harry e di suo figlio Archie. Quando l’ha scritto la piccola Lilibet non era ancora nata.

Meghan Markle, dove trovare il suo libro, La panchina, in Italia

In testa alla classifica del New York Times, The Bench, tradotto in italiano La panchina, si appresta a diventare anche nel nostro Paese un fenomeno letterario.

Edito in Italia da Ape Junior, con le illustrazioni di Christian Robinson e la traduzione poetica di Vivian Lamarque, La panchina si apre con una dedica speciale di Meghan Markle “All’uomo e al bambino che mi fanno battere tanto il cuore”, un chiaro riferimento a Harry e a Archie che accompagnano il lettore attraverso tutto questo tenero viaggio di parole.

Meghan Markle, di cosa parla il suo libro, La panchina

Il primo libro della Duchessa del Sussex cattura in modo toccante il rapporto tra padre e figlio attraverso gli occhi di una madre, regalando momenti magici di calore e tenerezza.

Mamma, moglie, femminista, attivista e anche scrittrice, Meghan si impegna insieme al marito e alla Fondazione Archewell a diffondere compassione tra le comunità di tutto il mondo, dedicandosi anche alla salvaguardia degli animali.

Da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale nel 2018, ha lasciato ufficialmente la sua carriera di attrice. Ma ora, come comune cittadina, ha potuto dare prova della sua bravura leggendo il suo libro in un video pubblicato su Youtube.

Meghan Markle, come è nato il suo libro, La panchina

Meg ha raccontato che il suo libro è nato da una poesia che ha scritto per suo marito Harry e per il loro primo figlio, Archie, nel 2019 in occasione della prima Festa del Papà per il Principe. E poi si è trasformata in un libro, La panchina appunto, che tutti possono leggere. Lady Markle ha spiegato la genesi della sua prima opera letteraria.

“Christian [Christian Robinson, l’autore delle illustrazioni n.d.r] l’ha sviluppata traducendola in stupende e delicate illustrazioni in acquarello che colgono il calore, la gioia, la dolcezza della relazione tra padri e figli in ogni tappa della vita; questa rappresentazione era particolarmente importante per me e con Christian abbiamo lavorato a stretto contatto per raffigurare questo speciale legame attraverso una prospettiva inclusiva. La mia speranza è che ogni famiglia, di qualsiasi tipo essa sia, si possa rispecchiare nelle pagine de La panchina, esattamente come è stato per la mia”.

Meghan Markle, la dedica finale

Nel libro c’è anche un omaggio a Lady Diana, la mamma di Harry e la nonna, prematuramente scomparsa, di Archie e Lilibet. La panchina è quindi un luogo speciale dove non si è “soli mai mai”.