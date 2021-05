Meghan Markle diventa scrittrice: in arrivo un libro per bambini

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Meghan Markle ci riprova con la carriera di scrittrice, questa volta con un progetto unico che sa di vero debutto alla scrittura, perché si tratta di un libro ben distinto rispetto alla sua storia personale all’interno della Famiglia Reale Inglese.

L’avevamo infatti lasciata con la pubblicazione di Finding Freedom, dove insieme al marito Harry racconta il loro punto di vista sulla fuga dalla vita di corte e sulla loro ricerca appunto della libertà, in una biografia che però non ha poi suscitato così grande interesse come invece ci si aspettava. Sembrerebbe che anche le vendite della biografia siano calate vertiginosamente poco dopo la sua uscita: il libro che doveva far tremare il Palazzo Reale in realtà si è spento come un fuoco di paglia.

Ora ritroviamo la Duchessa pronta per l’uscita di The Bench (La panchina), con cui debutta ufficialmente come scrittrice di libri per bambini. La storia narra di un legame tra padre e figlio, visto e raccontato attraverso gli occhi della madre. Meghan ha reso noto che la trama del volume si ispira proprio al suo rapporto con Harry e col primogenito di casa, Archie, che il 6 maggio festeggia 2 anni.

Il libro scritto da Meghan sarà in vendita dall’8 giugno e fa parte della collana “Children’s Books” della casa editrice statunitense Random House. È stato illustrato da Christian Robinson che ha realizzato tutte le immagini del racconto, un illustratore e animatore americano. Ma c’è di più: il volume sarà disponibile anche come audiolibro e sarà letto con la voce di Meghan. Un cambio di passo dell’ex attrice che guarda al futuro, tutto stelle e strisce.

Lasciata alle spalle la triste parentesi che ha fatto volare Harry in Inghilterra al funerale del nonno, il Principe Filippo, la coppia è tornata a occuparsi pienamente della loro vita in California, pronti a firmare i propri progetti oltreoceano. In attesa dell’arrivo della secondogenita, The Bench fa parte proprio di questo percorso dei duchi del Sussex. Processo ben avviato e che ormai ha preso il largo: il principe Harry ha presenziato anche al Vax Live, un concerto pieno di superstar del calibro di JLo e Selena Gomez, messo in piedi per sensibilizzare sull’importanza di condividere i vaccini anti-Covid.