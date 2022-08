Kate Middleton, l’affronto (celato) a Meghan nella foto di compleanno

Fonte: GettyImages Kate Middleton l'affronto per il compleanno di Meghan

Tra Kate Middleton e Meghan Markle non sembra proprio scorrere buon sangue. Eppure i piani della Famiglia Reale per loro erano diversi, complice il fatto che tra i due fratelli William e Harry il rapporto è sempre stato affiatato. E anche le aspettative del popolo erano quelle di un legame solido. Ma le cose non sono andate così. L’immagine condivisa dal profilo Instagram dei Duchi di Cambridge sembrerebbe essere un affronto, non troppo celato, in occasione del compleanno di Meghan Markle.

Kate Middleton, la foto per il compleanno di Meghan è un affronto

Apparentemente potrebbero sembrare dei normali auguri di compleanno, ma se si riflette bene non è così.

In occasione dei 41 anni di Meghan Markle, che è nata il 4 agosto del 1981, nelle storie del profilo ufficiale di William e Kate è apparsa una foto della Duchessa di Sussex. L’immagine è stata scattata durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, più precisamente durante la messa quando le due coppie reali si erano pressoché ignorate. In pubblico le due non si erano neppure sfiorate, quindi la scelta di questa foto sembra non essere casuale, in quanto i rapporti in quella occasione erano apparsi tesi. Complice anche il fatto che fosse la prima apparizione di Meghan Markle e del Principe Harry dalla Megxit ed era apparso strano che non ci fossero scambi pubblici tra i quattro.

La scelta, quindi, potrebbe essere un affronto celato nei confronti della Duchessa durante il giorno del suo compleanno.

Eppure le cose tra le due sarebbero dovute andare diversamente, almeno stando alle speranze della Royal Family. Ma Meghan e Kate non hanno fatto rivivere la splendida amicizia tra cognate che univa Lady Diana e Sarah Ferguson.

Sicuramente il passo indietro da membri senior della Famiglia Reale, e il trasferimento negli Usa, non ha aiutato, ma sin dall’inizio tra le due si era notata una “educata freddezza” come l’aveva commentata l’esperta reale Judi James in un’intervista a Express.

Quindi in occasione del compleanno di Meghan Markle ci si aspettavano dei post di auguri, come gesto di facciata, ma a quanto pare i rapporti si sono fatti ancora più tesi.

Meghan Markle,la carriera di attrice e i progetti attuali

Da quando si è fidanzata, e poi sposata, con il Principe Harry, Meghan Markle ha detto addio alla recitazione. Ma ritornerà? Recentemente l’attore co – protagonista con lei in Suits, Patrick James Adams ha detto in un’intervista rilasciata a Extra che gli piacerebbe tornare a recitare insieme a lei: “È un grande talento e, più di ogni altra cosa, è l’essere umano più motivato che abbia mai incontrato in vita mia”, ha inoltre affermato.

Per il momento di tornare a recitare non se ne parla. È noto, però, che nel 2020 Meghan e Harry hanno firmato un contratto con Netflix che collega, come riportato dal Mirror, la piattaforma streaming alla società di produzione Archewell Productions. Obiettivo realizzare documentari, programmi e anche contenuti per bambini. Al momento però sembrerebbe sfumato, con la cancellazione di Pearl il film di animazione di cui dovevano essere i produttori. E questo sembrerebbe essere un momento finanziario difficile per la coppia, come raccontano le parole del commentatore Guy Martin. Lui infatti ha dichiarato a Forbes che nessuno dei progetti messi in piedi da Archewell, l’associazione benefica fondata da Harry e Meghan, sta facendo soldi.