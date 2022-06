“Dovevano essere migliori amiche”: Kate e Meghan, che cosa è andato storto tra loro

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William, il primo dipinto ufficiale

Nei progetti della Famiglia Reale, a quanto pare, Kate Middleton e Meghan Markle sarebbero dovute diventare migliori amiche: è quello che il popolo avrebbe sempre desiderato, ma non tutto è andato per il verso giusto. Sin dall’inizio, infatti, si è notata una certa freddezza tra le due cognate. E i rapporti sono peggiorati fino alla rottura, avvenuta con la Megxit. Cosa è andato storto?

Kate e Meghan, la loro amicizia

C’è un’insana aspettativa che le cognate all’interno della Royal Family abbiano sempre un bellissimo rapporto d’amicizia. È questo il tema affrontato dall’esperta reale Judi James in un’intervista a Express: “Si crede che abbiano un’immediata compatibilità e che diventeranno amiche strette” – ha affermato.

Un pensiero che, tuttavia, sembra riguardare unicamente il lato femminile della Famiglia Reale: “Armstrong Jones [il marito di Margaret, la sorella minore della Regina Elisabetta II, nda] è mai stato costretto a sedere sorridente accanto al Principe Filippo in occasione di eventi sportivi, come Kate e Meghan a Wimbledon? Qualcuno sa se Jack ed Edoardo [rispettivamente il marito di Eugenia e di Beatrice di York, nda] si divertono a vestire con abiti simili?” – si è interrogata Judi.

Viene allora da chiedersi come mai ci fossero così grandi aspettative per Kate Middleton e Meghan Markle. Probabilmente il popolo ha sempre avuto come riferimento la splendida amicizia nata tra Lady Diana e Sarah Ferguson, due cognate legatissime felici persino di trascorrere insieme le vacanze. Tuttavia, questo modello non poteva andare bene per le mogli di William e Harry, come si è visto sin dai primi istanti.

La prima uscita dei Fab Four, che ha segnato anche l’inizio di un rapporto controverso tra Kate e Meghan, ha visto le due donne simili solamente nell’abbigliamento. Già nel loro modo di fare si poteva notare differenze abissali, quella che la James ha ben espresso come una “educata freddezza”. E da quel momento in avanti le cose non sono migliorate.

Kate e Meghan, la freddezza nei loro rapporti

Tentare di vestirle in maniera abbinata non si è rivelato un successo, a quanto pare. Diversi sono gli eventi ai quali Kate Middleton e Meghan Markle hanno partecipato insieme, ma vederle davvero complici non è mai stato possibile. Sino al momento della rottura definitiva, quando i Duchi di Sussex hanno “lanciato la bomba” e se ne sono andati dall’altra parte dell’oceano, rinunciando al loro ruolo di Reali senior.

Il giorno in cui si è celebrato il servizio del Commonwealth Day, il 9 marzo 2020, qualcosa si è infranto per sempre. Quella è stata l’ultima apparizione pubblica prima dell’addio definitivo alla Royal Family. “Harry e William sono andati oltre la fase in cui cercavano di fingere di essere ancora amichevoli o addirittura civili” – ha rivelato Judi James.

Il rapporto che ne ha risentito di più è stato proprio quello tra i due fratelli: Kate, secondo gli esperti, ha sempre provato a far sì che William e Harry potessero ritrovare quel legame che li aveva uniti sino alla Megxit. Tuttavia, sembrerebbe che il Duca di Cambridge non avrebbe più speranza di riavvicinarsi al fratello, addirittura sentendosi in lutto per aver perso l’unica persona che lo capiva davvero.