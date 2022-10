“Harry torna in Inghilterra”. L’affondo a Kate Middleton e Re Carlo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, l’abito dell’autunno è color giallo zafferano

Il Principe Harry potrebbe tornare in Inghilterra per promuovere il suo libro di memorie: se così fosse, getterebbe un’ombra sul Natale della Famiglia Reale, ma non solo, perché sarebbe un vero e proprio affondo a Kate Middleton e Re Carlo. Il suo libro – Spare – ha una data ufficiale di uscita. Nonostante tutto, non è riuscito a fare un passo indietro, e ora la spaccatura con la sua famiglia rischia di essere definitiva.

Principe Harry, perché potrebbe tornare in Inghilterra

Il libro di memorie di Harry, dal titolo Spare, è in previsione su tutti gli scaffali per il 10 gennaio 2023. Una data che è vicina non solo alle feste natalizie, che ora rischiano di diventare tese e piene di ombre – è anche il primo Natale dopo la morte della Regina Elisabetta – ma anche al compleanno della Principessa del Galles, Kate Middleton. In base alle indiscrezioni condivise dal Sun, Harry potrebbe persino tornare in Inghilterra per promuovere il suo libro.

Il titolo, oltretutto, potrebbe essere un cenno proprio al suo rapporto con William: l’erede e il secondo. Secondo i rapporti raccolti dal Sun, il Principe Harry potrebbe volare in Inghilterra con un obiettivo preciso: spiegare il suo intento, ovvero dare una motivazione valida per il libro stesso, che rischia di minare ulteriormente la Monarchia Inglese. “Mettendola in questo modo, non sarà un Natale rilassante in famiglia“.

Il duro colpo a Kate Middleton

La data di uscita del libro è un altro problema da considerare: appena quattro mesi dopo la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta, che è spirata pacificamente a Balmoral l’8 settembre. Inoltre, Kate Middleton è nata il 9 gennaio, e anche lei potrebbe essere finita nel mirino del libro di memorie di Harry, nonostante il loro legame. In passato, infatti, Kate era per Harry quasi una sorella.

Una fonte ha affermato che i Reali sono stati colti di sorpresa dopo l’annuncio del libro di Harry: sia per il titolo quanto per la data di uscita. Alcuni editori si sono espressi contrari: “Onestà cruda e incrollabile“. Non è nemmeno da escludere un’eventuale “rappresaglia” da parte del Palazzo, che potrebbe privare Harry e Meghan dei titoli di Duca e Duchessa del Sussex.

Le conseguenze del libro di memorie su Harry e Meghan

La pubblicazione del libro potrebbe avere delle conseguenze piuttosto disastrose per Harry e Meghan, ma non solo: anche per i loro figli, Archie e Lilibet, che per il momento non hanno ancora ricevuto i titoli dovuti, perché sarebbero in sospeso proprio a causa delle memorie.

Lo scrittore Tom Bower si è espresso in modo decisivo sul loro futuro. “Questo libro può essere importante, o può essere addirittura un flop. Immagino che Re Carlo sia stato avvertito di qualsiasi ritorsione. Tutto ciò che può fare è trattenere i titoli per i suoi nipoti, Archie e Lilibet”. Al momento, anche i rapporti con William e Kate sono piuttosto tesi, soprattutto perché il libro è un problema, perché va contro la convenzione Reale di non lamentarsi mai e di non dare mai troppe spiegazioni. Ma Harry, alla fine, è sempre stato un “ribelle”.