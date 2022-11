Harry, rompe il contratto da 97 milioni e minaccia Camilla: “Scandalo sessuale”

Harry è stato invitato a mandare la sua lettera di dimissioni a Netflix, rompendo così il contratto da 85 milioni di sterline pari circa a 97 milioni di euro. E nel frattempo con la sua autobiografia, Spare, minaccia Camilla di rivelare alcuni dettagli scabrosi del suo passato, tanto che c’è chi grida allo scandalo sessuale.

Harry, la lettera di dimissioni per Netflix

L’esperto in questioni reali, Dan Wootton, ha suggerito a Harry di inviare a Netflix una lettera di dimissioni per rescindere il contratto milionario dopo che il colosso ha approvato e mandato in onda l’ultima stagione di The Crown dove la Famiglia Reale è stata trattata senza rispetto. Lasciare Netflix significherebbe per Harry e Meghan Markle perdere 97 milioni di euro.

È difficile pensare che i Sussex rinuncino a una tale cifra per questioni di dignità e orgoglio familiare, specialmente se a essere bersagliata è la Famiglia Reale verso la quale provano solo risentimento, almeno stando a quanto trapelato dagli ultimi contatti che il Principe ha avuto con suo padre Carlo e suo fratello William, i quali pare per altro non siano ben disposti nei suoi confronti e meno che mai nei confronti di Meghan, tanto che stanno preparando una strategia per aiutare Harry a divorziare.

Wootton ha definito la quinta stagione di The Crown un “attacco a tutto campo alla credibilità, alla reputazione, al cuore e all’anima” della Monarchia, non risparmiando né la Regina Elisabetta, né Re Carlo, né la Principessa Diana. Fosse anche solo per rispetto di quest’ultima, Harry e Meghan non dovrebbero più avere niente a che fare con chi ha permesso tutto questo, spiega l’esperto. Così ha pubblicato una lettera di dimissioni invitando Harry a consegnarla al Ceo di Netflix, in cui si sottolinea come i fatti riguardanti gli ultimi giorni di Lady D siano stati manipolati, cercando di dimostrare che la Principessa stava lavorando contro la Monarchia.

Harry, scandalo contro Camilla

Carlo, Camilla, Kate Middleton e William sono preoccupati perché ritengono che The Crown possa danneggiare l’immagine della Corona, ma è quasi improbabile che Harry decida di rescindere il contratto con Netflix e rinunciare a tutti quei milioni per la sua famiglia. Proprio lui che sta per sganciare una bomba contro i suoi parenti più stretti con l’autobiografia, Spare, che uscirà il prossimo 10 gennaio.

Tra l’altro secondo il magazine tedesco Neue Post, il libro di Harry contiene alcune rivelazioni su Camilla che stanno letteralmente angosciando Carlo. Per questo il Re, con l’aiuto di William e Kate, sta cercando di riportare suo figlio a Londra, allontanandolo dall’ambiente americano che definisce “tossico”.

Carlo e le conversazioni coi morti

Pare, stando sempre alle indiscrezioni della rivista, che Harry abbia rivelato una relazione scabrosa di Camilla con una delle sue dame di compagnia, il magazine parla addirittura di scandalo sessuale. Ma non sarebbe finita qui pare che la Regina consorte abbia soggiornato segretamente in un rehab in India. Anche Carlo non sarebbe risparmiato dal figlio. Sempre secondo questi rumors, il Re avrebbe l’abitudine di “parlare coi morti, in particolare con il conte Mountbatten di Birmania, assassinato dall’IRA nel 1979″.