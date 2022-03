Harry, la vita segreta senza Meghan Markle e lo spogliarello dello scandalo

Harry, lo striptease per gli Invictus Games è imbarazzante

Harry sembra avere due vite parallele: una accanto a Meghan Markle, attivista, padre attento e critico della Famiglia Reale; l’altra da Principe ribelle, controverso, che confabula con le sue ex e con i suoi vecchi amici, che inscena in video un innocente “spogliarello”, ma un po’ troppo sopra le righe per il ruolo e l’immagine che ha.

Insomma Harry si mostra davvero scisso, come se ancora non ha ben capito da che parte stare o come se ancora, a distanza di due anni dalla Megxit, non abbia ancora deciso cosa fare della sua esistenza.

Harry sottomesso a Meghan

Da un lato appare soggiogato e stregato da sua moglie Meghan Markle. Quando compaiono in pubblico insieme, a dir la verità sempre più raramente, fanno ancora scintille e sembrano la coppia felice di sempre. Nell’unica foto coi due figli ad essere condivisa, Harry e famiglia sono ritratti in perfetta armonia, sono sereni e solidali, tanto che circolano indiscrezioni che i Sussex sono pronti ad accogliere un terzo bambino, addirittura si dice che Meg potrebbe già essere incinta.

In questa vita il Principe ha preso le distanze dalla Famiglia Reale, è pronto a fare altre rivelazioni imbarazzanti sulla vita a Palazzo e rifiuta di tornare a Londra per la cerimonia di commemorazione di suo nonno, Filippo, e fa i capricci su questioni di sicurezza per prendere parte al Giubileo della Regina, seguendo in questo sua moglie.

Harry, la vita segreta senza Meghan

L’altra faccia della medaglia però vede Harry del tutto indifferente alle battaglie sociali di Meghan. Non si è fatto troppo problemi a mostrarsi, ovviamente da solo, a un rodeo in Texas, malgrado la sua dolce metà difenda da sempre i diritti degli animali, imponendo a casa anche una dieta vegetariana e creando seri contrasti a Buckingham Palace quando impedì al marito di partecipare alla tradizionale caccia di Santo Stefano.

Poi c’è l’Harry che lascia a casa moglie e bimbi per andare allo stadio con sua cugina Eugenia di York, con la quale parlava fitto fitto. Il Principe non ha dimenticato gli amici di una vita fa e ha anche fatto una telefonata segreta alla sua ex Cressida. Per non parlare dell’abbraccio dietro le quinte con una super star, Jennifer Hudson.

Harry, lo spogliarello scandalizza

In questo Harry irriverente si inserisce anche il suo intervento in video per gli Invictus Games. Il Principe è pronto a volare nei Paesi Bassi per i giochi di cui è promotore, sebbene per sua nonna, la Regina, non abbia alcuna intenzione di spostarsi.

Nella clip promozionale, girata probabilmente nella sua villa da 14 milioni di dollari a Montecito, Harry si dice pronto per i giochi e improvvisa uno spogliarello. Si toglie la felpa e resta con t-shirt e pantaloncini arancioni, non prima di aver indossato cappello di paglia e occhiali da sole. Il video ha suscitato reazioni contrastanti sui social, ma le critiche sono state maggiori degli apprezzamenti. C’è chi lo ha definito “imbarazzante” e chi si è sentito infastidito dal fatto che il Principe abbia annunciato la sua partecipazione alla manifestazione in Olanda, ma poi non intende tornare a Londra il 29 marzo per la cerimonia in memoria del Duca di Edimburgo.

Una mossa che gli esperti avevano previsto dopo che gli avvocati di Harry hanno depositato in tribunale un documento in cui si dice che il Principe “non si sente al sicuro” nel Regno Unito senza la protezione degli ufficiali di Scotland Yard, ingaggiando una battaglia legale sulla sua sicurezza e quella della sua famiglia.