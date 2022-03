Meghan Markle come Kate Middleton, terzo bebè in arrivo: le prove

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Meghan Markle aspetta il terzo figlio? I rumors si infittiscono e i bookmakers impazzano. Se la moglie di Harry non è ancora incinta presto lo sarà, ne sono convinti scommettitori ed esperti di corte. Anche se ci sono validi segnali che sia già in dolce attesa e che raggiunga la cognata Kate Middleton col terzo bebè.

Meghan Markle, terzo bebè in arrivo

L’arrivo di un terzo figlio dei Duchi del Sussex sarebbe una sorpresa per tutti. Fino a qualche tempo nessuno avrebbe ci avrebbe mai creduto. Infatti, Harry e Meghan Markle nel 2019 hanno dichiarato che avrebbero avuto al massimo due figli. Una decisione presa con la consapevolezza di preservare il mondo in cui viviamo. Dunque, dopo Archie e Lilibet, i Sussex non dovrebbero più avere altri bebè.

Ma da più parti si ritiene che Meg e consorte non rispetteranno il proposito e che presto diventeranno di nuovo genitori, seguendo così le orme di William e Kate Middleton che hanno appunto tre figli, George, Charlotte e Louis. Anzi se fosse per la Duchessa di Cambridge ne arriverebbe anche un quarto.

In effetti, dal 2019 la vita di Harry e Meghan è radicalmente cambiata. Oggi, che sono cittadini privati e non più rappresentati nella Monarchia britannica, sono più propensi per una famiglia ampia. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a New Idea: “Sentono di poter contribuire in modo più positivo al mondo allevando bambini intelligenti e informati che continueranno ad essere gli stessi nell’età adulta. Ritengono che gli aspetti positivi di ciò superino i rischi per il clima”.

La stessa fonte svela che i Sussex adorano fare i genitori. “Meghan adora assolutamente guardare Harry con Archie e Lili. È un padre nato e, nonostante tutto, quando è con i suoi figli è il più felice al mondo”. Lady Markle non vuole privare suo marito della gioia di un altro neonato in casa: “Meghan non sopporta che questa sia l’ultima volta che lo vedrà con un neonato. Inoltre, da quando è arrivata Lilibet, Archie ha chiesto un fratellino e né Meghan né Harry potranno mai dirgli di no”.

Meghan Markle, le prove della terza gravidanza

Ora la questione Meg è già incinta oppure no? A tal proposito ci sono due ipotesi. C’è chi sostiene che lei e Harry aspetteranno fino a quando Lilibet compirà un anno, il prossimo giugno. E c’è chi ritiene che sia già in dolce attesa e in effetti ci sono dei segnali che fanno propendere per questa supposizione.

Innanzitutto, Meghan è sparita dalle scene. Il fatto che Harry si sia presentato in pubblico sia al Super Bowl sia al rodeo da solo, non dipende dal fatto che siano ai ferri corti, ma dal fatto che lei è in dolce attesa.

L’unica volta che Lady Markle si è mostrata ai premi NAACP indossava un ampio abito a tunica blu sfumato, un modello strategico per nascondere le curve sospette. Inoltre, si spiegherebbe anche la riluttanza dei Sussex a tornare a Londra per il Giubileo della Regina a giugno. Ma non escludono di rientrare a Londra tra qualche tempo.