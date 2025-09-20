Una visita totalmente segreta di Harry a Londra, dopo aver ritrovato suo padre: ecco chi ha visto e perché è stato così importante

IPA Una visita segreta del Principe Harry a Londra

Il ritorno a Londra del Principe Harry, a lungo atteso, non poteva che generare discussioni in un senso o nell’altro. Se ne parla, infatti, anche dopo il suo ritorno in California, a Montecito. Numerosi gli eventi cui ha partecipato, con particolare attenzione alla beneficienza (WellChild Awards e Diana Awards) e poi spazio all’Invictus Games Foundation.

C’è poi stato l’incontro con Re Carlo, in totale segreto e mirato a ricucire un minimo quel rapporto strappato da dichiarazioni, libri e documentari. Questa non è stata però la sola visita delicata per il Principe. Ha infatti raggiunto Kensington Palace, ben distante dai riflettori e per un motivo totalmente personale.

L’omaggio al Duca di Kent

Al giorno d’oggi è decisamente difficile vedere il Principe Harry muoversi senza un gran numero di telecamere al seguito. È però riuscito a trovare il modo di raggiungere Kensington Palace in forma strettamente riservata. Qui ha incontrato il Duca di Kent, come rivelato nel podcast A Right Royal Podcast.

Ha infatti voluto esprimere le proprie condoglianze di persona per la morte della Duchessa di Kent. Non aveva potuto prendere parte alla cerimonia ma non ha voluto venir meno ai propri omaggi rispettosi. Un chiaro segno di voler ristabilire un filo diretto con la Famiglia Reale, dopo anni complessi.

Fondi vicine al Duca hanno svelato che Harry ha vissuto con grande intensità questi brevi momenti a Londra. Una persona a lui vicina ha dichiarato: “Ha amato ritrovare famiglia, amici e colleghi”.

Il senso di questo ritorno

Numerosi i dubbi in merito al ritorno di Harry a Londra ma, di fatto, il suo viaggio può essere descritto come un enorme successo da ogni punto di vista. Sembra infatti sia riuscito a completare una prima tappa chiave per il suo riavvicinamento alla Famiglia Reale. Pur senza perdere contatto con Montecito e la sua vita con Meghan Markle, ha dimostrato d’avere un grande interesse nell’essere ancora presente in Europa. Tanto per i suoi affetti quanto per le cause che ha a cuore.

Tutto ciò lo proietta necessariamente verso il futuro. Una volta compiuto questo step, quali saranno i prossimi? Stando ai commentatori reali, il viaggio potrebbe avergli aperto nuove chance di dialogo con la famiglia. Un discorso che però, occorre dirlo, non riguarda suo fratello William. Il gelo infatti lì permane, anche se pare non abbia travolto Re Carlo.

Harry sembra dunque determinato a portare avanti questa sua missione personale, realizzando un ponte oceanico. Sarà dunque ma potrebbe davvero riuscire a ricucire i rapporti con il Regno Unito, dai reali all’opinione pubblica. Non è un caso, infatti, che stia agendo da solo. Sa bene come il ritorno di Meghan Markle, semmai lo volesse, dovrà avvenire in maniera centellinata e controllata, gestendo pienamente la narrativa.