“Fa tutto con il cuore”: le parole di Rania di Giordania che dividono i Reali inglesi

I tabloid inglesi continuano a scuotere le acque contro Harry, all’indomani dell’uscita della sua biografia, per proteggere ancora Kate Middleton. Il tutto tirando fuori un’intervista di quattro mesi fa della Regina Rania di Giordania, che lodava l’impegno della Principessa del Galles in tutte le cause che sostiene, senza mai nominare Meghan Markle, ma neanche la Regina Consorte Camilla. Ancora un polverone inutile, dunque, sollevato intorno ai Windsor, schierando un nome illustre come Rania.

Le lodi di Rania per Kate Middleton

In occasione dei solenni funerali della Regina Elisabetta, che hanno riunito i reali di tutto il mondo, la CNN aveva intervistato Rania di Giordania che, dopo il suo incontro con Kate Middleton, aveva avuto solo parole positive nei suoi confronti. La Sovrana aveva lodato il suo impegno e la sua dedizione verso ogni compito ufficiale e causa umanitaria, parlando della sincerità che traspare dalle sue parole e il suo sorriso.

“Si dà con il cuore” erano state le parole di Rania di Giordania, che aveva poi aggiunto: “L’ammiro perché quando parla del suo lavoro dice di sentirsi fortunata a fare questo, di essere privilegiata nel poterlo fare“. La Regina è rimasta molto colpita dalla dedizione di Kate, specie perché, ormai da trent’anni, è ciò che lei stessa fa nel suo paese, essendo sempre vicina ai più deboli e alle minoranze, cercando di creare un equilibrio stabile anche tra musulmani e cristiani.

“Così lei dà dal suo cuore. E ancora, c’è un senso di sincerità e un senso di amore in tutto ciò che fa” ha concluso Rania. Questa intervista è stata registrata a settembre 2022, e non è un caso se, proprio in questi giorni, sia tornata agli onori della cronaca sui giornali inglesi.

Perché le parole di Rania di Giordania dividono i Royal inglesi

Le parole di Rania di Giordania sono state pronunciate senza alcuna malizia, ha risposto a una domanda sul suo incontro con la Famiglia Reale e Kate Middleton, una figura, per molti versi, simile alla sua. Ma la stampa ha deciso di riproporle per la campagna a favore della Principessa del Galles, dopo le accuse del Principe Harry che, nella sua autobiografia, la indica come una delle principali cause della guerra intestina contro sua moglie, Meghan Markle.

Dunque, i tabloid mostrano come Rania abbia lodato Kate ma non Meghan, un po’ forzato, ma inevitabile in questa guerra mediatica all’ultimo virgolettato. Senza fare i conti con un’altra cosa: Rania non cita Carlo e Camilla, i veri Re e Regina del Regno Unito. La figura della Middleton è importante, ma fino ad un certo punto: sono i due consorti ad aver bisogno di una pubblicità positiva, sono loro che governano al momento ma, la caccia alle streghe contro Meghan, fa dimenticare che i consensi verso Carlo sono bassissimi, anche tra gli altri regnanti.

Non sarà una lode di Rania di Giordania a ripulire l’immagine della Corona, ma dimostra come la popolarità della Principessa del Galles, in questo momento, è maggiore di quella del Re. E proprio lui, in queste ore, è stato ulteriormente umiliato: secondo un sondaggio lanciato da Express, è la Principessa Anna il Royal più ammirato.