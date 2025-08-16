L’estate 2025 dei reali, dove sono in vacanza Re, Regine e Principesse

Tanti hanno scelto la Grecia ma c'è anche chi ha preferito volare più lontano: svelate le mete estive dei royal europei anche se non mancano le critiche

Ferie d’agosto anche per i royal d’Europa. Le mete scelte sono le più disparate: c’è chi si è diviso tra la Spagna e la Grecia e chi invece ha preferito l’Australia. Sebbene molti reali si rechino durante l’estate nelle loro residenze fuori dalla capitale, si concedono anche vacanze private. L’esempio migliore è quello della famiglia reale spagnola.

A metà luglio, Felipe e Letizia si sono recati a Maiorca, dove hanno svolto impegni ufficiali come il ricevimento a Marivent, ma hanno approfittato anche di programmi privati come una cena al porto o pomeriggi al cinema o a una mostra. Tuttavia, dopo aver lasciato l’isola, la coppia e le figlie Leonor e Sofia non sono tornati a Madrid ma si sono recati in Grecia.

Kate Middleton e gli altri royal in vacanza in Grecia

Come racconta People, la famiglia reale spagnola soggiorna in un’elegante proprietà situata sull’Isola di Spetses, nel Peloponneso, di proprietà dei loro amici, Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima d’Olanda. Si tratta di una lussuosa tenuta dove entrambe le famiglie possono godersi qualche giorno di relax in totale riservatezza.

L’immobile è stato acquistato dai monarchi olandesi più di un decennio fa e dispone di tre appartamenti, piscine, un campo da tennis e accesso diretto al Mar Egeo dal suo porto privato. È il luogo ideale per una vacanza, soprattutto per due famiglie reali, poiché offre privacy e sicurezza.

Maxima e il marito amano trascorrere le loro vacanze estive lì – nonostante non manchino le critiche dei sudditi che vorrebbero vederli più vicino casa anche durante le ferie – e quest’anno hanno voluto accogliere la famiglia reale spagnola come loro ospiti. L’amicizia tra le due coppie non è un segreto e sono sempre state molto unite. Non sorprende quindi che abbiano voluto trascorrere qualche giorno insieme.

Inoltre, l’erede al trono Caterina Amalia mantiene uno stretto legame con Felipe e Letizia di Spagna: quando ha ricevuto minacce di morte durante i suoi studi universitari è stata accolta dalla coppia a Madrid, dove la ragazza ha potuto proseguire con la sua formazione.

Anche il Principe William e Kate Middleton hanno scelto la Grecia per le loro vacanze estive. La coppia si è concessa qualche giorno di relax a bordo di un super yacht di lusso insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. Con loro anche Carole e Michael, i genitori della Principessa del Galles.

La famiglia è partita in segreto, sperando di passare inosservata, ma così non è stato. Come racconta il Daily Mail, diverse persone li hanno notati, nonostante lo scudo delle guardie del corpo, sull’Isola di Cefalonia, dove sono atterrati intorno al 20 luglio. Da lì si sono trasferiti su uno grossa imbarcazione al largo di Itaca.

L’imbarcazione scelta dagli eredi al trono non è una qualunque. Si tratta di Almax, costruita in Italia dai cantieri Sanlorenzo di Ameglia e la prima al mondo a sfruttare il sistema Fuel Cell, in grado di trasformare il metanolo verde in idrogeno e poi in energia elettrica. In sostanza la nave produce energia e quando è in rada non consuma e non inquina.

Dopo il soggiorno in Grecia, la famiglia è tornata in Norfolk, ad Anmer Hall: qui trascorrerà il resto delle vacanze estive. Non mancherà prima della fine della bella stagione una visita a Balmoral, in Scozia, per passare qualche giorno con Re Carlo.

In Grecia, ma giusto il tempo di un weekend, pure la Regina Camilla. La 76enne è stata ospite dello yacht del miliardario Wafic Said, influente uomo d’affari siro-saudita con una lunga storia di legami con il Partito Conservatore britannico. La nave ha trasportato la moglie di Re Carlo in alcune delle località turistiche più esclusive della zona.

E le foto di Camilla che prende il sole a bordo di questa lussuosa imbarcazione hanno generato diverse polemiche. Accettare l’ospitalità di qualcuno così influente nel mondo della politica non è il massimo visto che la royal family deve restare imparziale in tale ambito. Inoltre è un momento complicato: milioni di cittadini britannici sono alle prese con la crisi del costo della vita e Re Carlo ha parlato di ridurre le spese folli della famiglia reale.

E a proposito di Charles, dove si trova il sovrano? Non era presente in Grecia con la moglie per via di alcuni impegni ufficiali. Ma le vacanze di Carlo sono sempre le stesse, visto che ha scelto di seguire l’esempio della madre Elisabetta. Ancora una volta al Castello di Balmoral, in Scozia: un palazzo che si distingue per la sua posizione naturale, favorendo il relax e il tempo all’aria aperta.

I reali norvegesi tra Australia e Portogallo, quelli del Belgio e della Danimarca in Francia

La Principessa norvegese Mette-Marit ha deciso di volare dall’altra parte del mondo per prendere le distanze dallo scandalo che ha travolto suo figlio Marius Borg. Anche se ufficialmente ha deciso di recarsi in Australia per aiutare la figlia Ingrid Alexandra ad ambientarsi in quel Paese.

La giovane ha infatti annunciato lo scorso maggio la sua volontà di recarsi in Australia per proseguire gli studi in Scienze Sociali, specializzandosi in Relazioni Internazionali ed Economia Politica. Mette-Marit è stata raggiunta dal marito, il Principe Haakon, solo in un secondo momento.

Il principe ereditario si è prima concesso una fuga in Portogallo, a Lisbona, insieme al figlio Sverre Magnus e al già citato Marius Borg. Una scelta che ha destato non poche polemiche tanto che la corona norvegese ha annunciato di aver ritirato il passaporto diplomatico di Marius, entrato nella famiglia reale quando era solo un bambino.

Vacanze in Francia per Frederik e Mary di Danimarca. Il Re e la Regina hanno trascorso del tempo nella residenza francese della famiglia reale danese, il castello di Cayx a Cahors, nel Sud del Paese, con i loro figli più piccoli, i gemelli quattordicenni principe Vincent e principessa Josephine.

La residenza reale, che risale agli inizi del XV secolo, fu fondata dalla regina Margherita e dal suo defunto marito, il principe Henrik, nel 1974. Nel corso degli anni, la coppia ha restaurato e trasformato la proprietà, oltre a ripristinare una prestigiosa azienda vinicola che si estende su circa 24 ettari di terreno. Dopo qualche settimana qui, la coppia si è spostata nel Palazzo di Gråsten, residenza estiva della royal family danese.

Estate francese anche per Filippo e Matilde del Belgio, nella loro residenza sull’isola di Yeu, nel Golfo di Biscaglia. Dal 2019, i monarchi possiedono una tenuta di 200 metri vicino alla punta di But, nell’angolo nord-occidentale dell’isola. Qui praticano il loro sport preferito: il kitesurf.

Inoltre lo scorso aprile la coppia, insieme ai figli, ha approfittato di qualche giorno di ferie per percorrere il famoso cammino di Santiago, come normali pellegrini.