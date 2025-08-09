Camilla sullo yacht miliardario senza Re Carlo: la polemica (e la reazione del sovrano)

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Camilla, vacanza di lusso senza Re Carlo

L’estate chiama vacanze anche per la Famiglia Reale. È il momento di staccare dagli impegni ufficiali, ma non sempre questa pausa incontra il favore dell’opinione pubblica, soprattutto quando i costi e lo stile di vita diventano oggetto di discussione.

Dopo le recenti polemiche sulle vacanze extra lusso di William e Kate, questa volta i riflettori si sono spostati su Camilla. La regina consorte è stata avvistata in Grecia, ospite di un miliardario donatore, per una vacanza tutt’altro che economica. Le foto la ritraggono da sola a bordo di uno yacht dal valore stimato di 30 milioni di sterline, un’immagine che ha subito acceso il dibattito pubblico e mediatico.

Camilla, la vacanza in yacht che fa discutere

Lo yacht in questione è lo Zenobia, di proprietà di Wafic Said, imprenditore e importante sostenitore del Partito Conservatore. Camilla ha navigato senza Carlo tra alcune località greche, godendosi momenti di relax, ma inevitabilmente attirando la curiosità, e le critiche, dei sudditi.

Non ci sono accuse formali, ma il confronto verte su un principio fondamentale: i membri della Famiglia Reale devono mantenere un profilo apolitico. Accettare l’ospitalità di una figura politicamente influente, come un miliardario sostenitore di un partito, può sembrare in contrasto con questo delicato equilibrio.

“I membri della famiglia reale dovrebbero riflettere sulla percezione pubblica di certi episodi, che si tratti di vacanze o di viaggi ufficiali,” ha commentato l’ex ministro Lib Dem Norman Baker, autore del nuovo libro Royal Mint, National Debt.

L’ex politico sottolinea anche un aspetto economico importante: “Rappresentano il Paese in ogni momento e, diciamocelo, non sono certo a corto di soldi. Non è una bella figura per Camilla, soprattutto in un periodo in cui i rapporti tra la famiglia reale e i loro collaboratori sono già oggetto di discussione.”

Ma Camilla non è l’unica componente della Famiglia Reale ad aver suscitato polemica quest’estate: a luglio, William e Kate sono volati in Grecia con un jet privato per poi stabilirsi su uno yacht molto lussuoso appartenente allo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, membro di spicco della Famiglia Reale degli Emirati Arabi Uniti.

Si dice che il suo mega-yacht Opera, lungo 146 metri e costato circa 40 milioni di sterline, sia una delle imbarcazioni private più lussuose al mondo.

Carlo, la reazione alla vacanza di Camilla

La scelta di Camilla di trascorrere una vacanza così esclusiva in Grecia senza il marito potrebbe non essere casuale. Re Carlo, infatti, ha più volte espresso pubblicamente la volontà di ridurre le spese eccessive della famiglia reale, una linea di austerità che assume ancora più valore in un momento in cui milioni di cittadini britannici sono alle prese con una dura crisi del costo della vita.

Oltre alla questione economica, il sito ufficiale della Famiglia Reale sottolinea un principio fondamentale per il sovrano: “Sebbene il Re sia il Capo dello Stato, rimane politicamente imparziale”. Aggiunge inoltre che “il Monarca mantiene una neutralità politica su tutte le questioni, ma può consigliare e avvertire i ministri, incluso il Primo Ministro, quando necessario. Queste udienze sono private”.

In questo contesto, accettare l’ospitalità di un miliardario legato a un partito politico rappresenta una scelta delicata e, probabilmente, una delle ragioni dietro la mancata presenza del sovrano in questa vacanza.