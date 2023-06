Charlotte impertinente: cosa ha detto alla Contessa del Wessex

Fonte: Getty Images Trooping the Colour 2023, Kate Middleton stupisce in verde. Per lei niente uniforme

Ha già il piglio della leader: la Principessa Charlotte si è distinta durante il Trooping The Colour, il primo di Re Carlo dopo l’incoronazione, intrattenendo una fitta conversazione con la Contessa del Wessex prima che la Famiglia Reale si riunisse sul balcone per il consueto saluto. La secondogenita di Kate e William, Principi del Galles, ha lasciato senza parole la moglie di Edoardo – nominata anche Duchessa di Edimburgo – che l’ha ascoltata attentamente e ha seguito la direzione del suo ditino, che indicava qualcosa di molto lontano.

Charlotte, le parole dette alla Duchessa di Edimburgo

I bambini sono stati di certo i protagonisti delle celebrazioni del 17 giugno, quelle in cui Re Carlo ha deciso di sfilare a cavallo riprendendo la vecchia tradizione che sua madre – la Regina Elisabetta II – aveva abbandonato per sfilare in carrozza. I tre Principini hanno infatti dato del filo da torcere a mamma Kate Middleton, che ha dovuto rimproverarli più volte e chiedere loro di non guardarsi indietro durante la sfilata in carrozza che li ha visti protagonisti. E, se George e Louis hanno ascoltato la Principessa senza ribattere, Charlotte ha ignorato tutte le indicazioni e ha continuato a comportarsi come voleva.

È stata persino vista discutere con Sophie del Wessex, alla quale avrebbe chiesto – con impazienza – quanto tempo ci sarebbe voluto perché la sfilata si concludesse. “Sophie, quanto tempo ci vorrà?”, avrebbe richiesto la piccola a sua zia che, rimasta sorpresa tanta intraprendenza, avrebbe risposto di pazientare poiché non mancava poi molto alla conclusione. Dalle immagini, si nota infatti una Duchessa di Edimburgo molto attenta alle richieste dei bambini, che ha intrattenuto prima che la Famiglia Reale fosse chiamata a mostrarsi sul balcone.

L’eterna sfida tra Charlotte e Louis

Bellissimi, spigliati e decisamente impertinenti. Se facciamo eccezione per George, sempre serissimo e attento ai cerimoniali come si confà a un futuro erede al Trono, lo stesso non si può dire dei più piccoli. Louis, in particolare, è un vero terremoto. E, non di rado, è stata proprio sua sorella a rimetterlo in riga e bacchettarlo prima che il confine della buona educazione fosse superato. Ha infatti dato il meglio di sé durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina, a giugno 2022. Un exploit dopo l’altro, culminato nello show che ha concesso prima del grande concerto per la Sovrana, in cui ha persino importunato suo nonno Carlo, ancora Principe del Galles, che l’ha preso teneramente sulle sue ginocchia con il chiaro intento di calmarlo.

Poco male, per lui, che continua a divertire tutti con le sue faccette buffe e con la sua simpatia travolgente. Al Trooping The Colour 2023, non si è tappato le orecchie come ha fatto invece un anno prima, quando a indicargli gli aerei della Raf c’era ancora la bisnonna Elisabetta, ma ha comunque mimato il gesto di una partenza in motocicletta. Il piccolo di casa sta però crescendo, sotto gli occhi di tutti e anche di sua sorella Charlotte, orgogliosa di lui e del suo comportamento praticamente impeccabile sulla carrozza e anche sul balcone. Il Principino ha infatti sorpreso tutti cimentandosi in un saluto militare che ha lasciato senza parole.