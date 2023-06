Charlotte Casiraghi disubbidisce ad Alberto di Monaco e rifiuta la protezione

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, le borse esclusive firmate Chanel

Charlotte Casiraghi è stata protagonista della settimana filosofica di Montecarlo, insieme ad Alberto di Monaco. Ma ha disubbidito apertamente a suo zio quando si è rifiutata di andare in giro con una guardia del corpo. Una situazione esattamente contraria a quella di Harry che pretende da Carlo più protezione quando viene in Inghilterra.

Charlotte Casiraghi in jeans e ballerine: divina

Ma torniamo a Charlotte Casiraghi. L’abbiamo vista recentemente in diverse occasioni, per esempio più volte sul red carpet del Festival di Cannes in compagnia della cognata Beatrice Borromeo, con suo marito Dimitri Rassam e anche da sola. Per poi rispuntare a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1, sempre con la sua bellezza disarmante e la sua eleganza eredita da mamma Carolina di Monaco.

Archiviati gli appuntamenti glamour, Charlotte Casiraghi passa alla filosofia, sua altra passione dopo la moda. La monegasca ha partecipato a uno show televisivo a Parigi, dove ha presentato Les Rencontres Philophique che ha realizzato insieme al suo professore, ed è stata immortalata tra le strade della capitale francese senza trucco e con un look casual, ma firmato interamente Chanel, composto da top bianco smanicato in blouclé con bottoni d’oro, jeans skinny e ballerine bicolor.

Dopo la sua apparizione televisiva, Charlotte è tornata nel Principato per presenziare alla settimana PhiloMonaco, dove ha partecipato a un evento congiunto con suo zio Alberto. Tema della discussione? L’ecologia, argomento caro ad entrambi. Charlotte, come sempre magnifica con una maxi camicia con le doppie C di Chanel stilizzate, ha preso la parola con grande cognizione di causa e con suo zio è apparsa in grande sintonia. Anche se ha rifiutato la protezione che il Principe le ha messo a disposizione.

Charlotte Casiraghi rifiuta la guardia del corpo

In altre parole, non ha voluto la guardia del corpo che Alberto avrebbe pagato per proteggerla. Una disubbidienza che però non è un capriccio. Infatti, Charlotte si è trovata nella spiacevole situazione di dare un dispiacere a suo zio per evitare un litigio con suo marito Dimitri Rassam.

Stando infatti a quanto riporta Voici, il produttore cinematografico avrebbe rimproverato a Charlotte Casiraghi di essere troppo appariscente e di attrarre troppo l’attenzione della gente con il suo “seguito”. La spiacevole reprimenda sarebbe avvenuta a Montecarlo. Dimitri avrebbe perso le staffe durate una passeggiata nel Principato. Lui stava aspettando la sua dolce metà vicino alla Rocca. Charlotte è arrivata su un’auto di lusso accompagnata da una guardia del corpo. E Dimitri l’avrebbe criticata di aver attirato troppo l’attenzione su di loro mentre avrebbe voluto “fare una tranquilla passeggiata in famiglia”.

Da quel momento Charlotte Casiraghi avrebbe cercato di essere meno appariscente, rifiutando quindi anche la guardia del corpo messa generosamente a disposizione da Alberto di Monaco per proteggerla.