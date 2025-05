Charlene di Monaco, il pasticcio col velo e la Regina in nero

Charlene di Monaco in difficoltà col velo alla Messa di Leone XIV e Alberto la fulmina. Mentre spunta la Regina cattolica in nero

Fonte: IPA Charlene e Alberto di Monaco

Charlene di Monaco ha partecipato insieme a suo marito Alberto alla Messa per l’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV. Ma la Principessa ha avuto un serissimo problema con il velo, tanto da doverselo togliere e rimette, sotto lo sguardo severo del suo consorte. Intanto, tra le Regine cattoliche, presenti alla funzione e tutte vestite di bianco, ce n’era una che ha fatto eccezione indossando un completo nero. Ma sotto quella che sembra una trasgressione, in realtà c’è una motivazione specifica.

Charlene di Monaco e la gaffe del velo

Charlene di Monaco ha presenziato con Alberto alla Messa d’inizio del ministero petrino di Papa Leone XIV. La Principessa sedeva accanto al marito, sulla stessa fila in cui erano presenti il Gran Duca e la Gran Duchessa del Lussemburgo, il Principe Alois del Liechtenstein e sua moglie, Letizia e Felipe di Spagna.

Fonte: IPA

Charlene, come richiede il dress code, portava sul capo un velo bianco finemente ricamato, evidentemente solo appoggiato ai capelli e non fissato bene, perché a un certo punto della funzione è stata costretta ad afferrarlo con le mani. Può essere che un colpo di vento lo abbia strappato e per evitare che volasse via, l’ha preso con le mani. Poi lo ha tolto e se l’è rimesso sul capo.

Intanto, suo marito Alberto, che le stava accanto, la osservava quasi fulminandola con lo sguardo. Il Principe è sembrato piuttosto contrariato, ma può essere che la causa non fosse soltanto il velo sfuggente della moglie.

Fonte: IPA

Infatti, prima gli era caduto il libretto della Messa, costringendolo a piegarsi per raccoglierlo. A ciò si è aggiunta la lunga permanenza sotto il sole che lo ha costretto a indossare gli occhiali scuri e un cappello, non proprio adatto alle circostanze.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, l’abito bianco di Elie Saab

Essendo cattolica, Charlene di Monaco ha potuto indossare un abito bianco alla Messa del Papa, secondo quello che è il privilegio del bianco. La Principessa ha optato per un modello di Elie Saab, con maniche lunghe e gonna sotto il ginocchio, firmato Elie Saab, che ha abbinato al velo ricamato, una clutch di Akris e décolleté bianche dal tacco midi.

I capelli erano raccolti sotto la mantiglia e come unico gioiello portava degli orecchini di perle a lobo.

Fonte: Getty Images

Maxima d’Olanda, Regina in nero e il privilegio del bianco

Charlene come Letizia di Spagna erano vestite di bianco, secondo quello che è il privilegio del bianco concesso alle Principesse e Regine cattoliche.

Eppure tra le Sovrane cattoliche, una non indossava il bianco. Si tratta di Maxima d’Olanda che si è presentata a San Pietro, senza il marito, sfoggiando un completo, blusa e gonna lunga, nero, indossando sul capo un velo di pizzo nero. Perché non si è vestita di bianco in quanto Regina cattolica? Ha sbagliato look?

Fonte: IPA

Maxima era nel giusto e ha intrepretato correttamente il dress code. Infatti, il privilegio del bianco l’hanno solo le Principesse e le Regine cattoliche, e le Sovrane consorti di Re cattolici. Maxima è moglie di Willem-Alexander dei Paesi Bassi che è protestante e lo ha sposato secondo il rito protestante. Dunque, non possiede il privilegio del bianco e correttamente si è vestita di nero.