Maxima d’Olanda da Papa Leone: senza il marito e costretta a indossare il nero

Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Piazza San Pietro in Vaticano è tornata ad essere il centro del mondo: domenica 18 maggio si è tenuta la prima messa di Papa Leone XIV. Leader e sovrani del mondo intero si sono recati a Roma per accompagnare il Santo Padre in questo inizio ufficiale del suo pontificato.

E questa volta non è mancata Maxima d’Olanda che qualche settimana fa, per problemi d’agenda, non era presente ai funerali di Papa Francesco, tra l’altro argentino come lei. Ma al contrario di altre Regine e Principesse, la moglie di Re Guglielmo Alessandro non ha avuto l’opportunità di indossare il bianco, esercitando quello che è noto come privilegio bianco.

Maxima d’Olanda sotto i riflettori nel giorno di Papa Leone XIV

Tra le varie Regine e Principesse presenti alla messa d’insediamento di Papa Leone XIV non è passata di certo inosservata Maxima d’Olanda. La Regina è arrivata in Italia da sola, senza il marito, Re Guglielmo Alessandro. Un “particolare” che sta facendo discutere e non poco. Soprattutto perché rispetto ad altre occasioni ufficiali, l’assenza del monarca non è stata motivata: una scelta avvolta nel mistero più assoluto.

Il calendario ufficiale della famiglia reale olandese non elenca alcun impegno di Guglielmo Alessandro nei giorni che precedono la cerimonia. L’unico evento confermato è la sua apparizione mercoledì prossimo, 21 maggio, in Giappone, dove visiterà il padiglione olandese all’Expo di Osaka.

Inoltre, il viaggio della Regina a Roma coincide con una data importante del calendario personale di Maxima. Questo sabato 17 maggio ha compiuto 54 anni. Per questo motivo, la decisione del sovrano di non accompagnarla ha fatto tornare a galla voci che sono circolate in un passato non troppo lontano, che sussurrano di una frattura nel matrimonio reale.

Le immagini di Maxima da sola a Roma, in un evento di così grande portata, non fanno che alimentare il dibattito sulla situazione attuale della coppia, che forse sta vivendo un momento di difficoltà. La Regina ha potuto contare sul sostegno del primo ministro olandese Dick Schoof, pure lui presente alla cerimonia ma a molti è apparsa sospetta l’assenza di Guglielmo Alessandro.

Anche perché nel 2013 la coppia aveva partecipato, con grande sintonia, alla messa di insediamento di Papa Francesco. Dodici anni dopo lo scenario è completamente differente.

Fonte: IPA

Perché Maxima d’Olanda non era vestita di bianco alla prima messa di Papa Leone XIV

La figura di Maxima d’Olanda ha sempre suscitato un interesse particolare negli ambienti vaticani. Cattolica fin dalla nascita, si è sposata con rito calvinista, rispettando la tradizione religiosa della Casa d’Orange. Tuttavia, uno speciale permesso dell’arcivescovo di Rotterdam le ha concesso di conservare la propria fede.

Ma, a differenza della Regina Letizia o di Charlene di Monaco, non ha potuto indossare il bianco. Questo privilegio è riservato solo alle Regine e Principesse cattoliche che sono consorti di monarchi di stati cattolici. In questo caso, i Paesi Bassi mantengono i loro legami con il protestantesimo, il che impedisce loro di accedere a questo gesto liturgico.

Questo non ha impedito a Maxima di vivere un intenso incontro con Papa Leone: la Regina ha fatto un profondo inchino al pontefice durante l’incontro nella Basilica di San Pietro al termine della funzione religiosa.

Sfoggiato una lunga mantiglia nera, la Regina ha compiuto il gesto stringendo la mano al successore di San Pietro. Ha poi avuto una piacevole conversazione con il nuovo Papa, tra grandi sorrisi e una certa emozione.