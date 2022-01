Charlene di Monaco sempre più sola: il misterioso messaggio di Alberto

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Charlene di Monaco si sente sola nella clinica di Zurigo dove è stata ricoverata per riprendersi dallo stato di debolezza psicofisica causato dalla grave infezione che l’ha colpita lo scorso maggio. E suo marito Alberto ha inviato un messaggio criptico che è stato interpretato in modo quasi allarmante.

Charlene di Monaco si sente sola

Charlene di Monaco è inevitabilmente isolata dalla famiglia e lontana dai gemelli, Jacques e Gabriella, oltre che da Alberto, per permetterle di ristabilirsi in tutta tranquillità e lontano dagli occhi indiscreti dei media. Ma questo isolamento comincia a pesarle, nonostante per lei il Principe abbia scelto una struttura esclusiva che pare costi 130mila euro a settimana.

Charlene di Monaco, le parole misteriose di Alberto

Alberto ha cercato di starle il più vicino possibile, tanto che ha per il momenti diradato gli impegni pubblici per trascorrere del tempo in Svizzera dove ha affittato una villa nei pressi della clinica. Ma evidentemente questo non basta. E forse a questo punto si spiega l’ordine che il Principe avrebbe impartito a Charlene di rientrare il prima possibile. Stando a Royal Central il suo ritorno potrebbe avvenire per il 26-27 gennaio in occasione delle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato.

Durante le sue visite quotidiane a Charlene nei primi giorni di gennaio, Alberto avrebbe constata il senso di solitudine provato dalla moglie. Stando a quanto scrive Ici Paris: “Charlene di Monaco sembra aver perso interesse per la vita. Sembra triste e indebolita. Nessuno sa quali siano le cause della sua tristezza”, sottolineando lo stato di salute preoccupante della Principessa. Di fronte a queste rivelazioni che sarebbero dovute restare top secret, Alberto sarebbe andato su tutte le furie.

Intanto, 24Royal ha letto nelle parole del Principe durante il discorso di Capodanno un significato segreto in riferimento alla sua situazione personale: “È importante che ognuno di noi si prenda del tempo per staccarsi da tutto e ricaricare le batterie. Questo momento di tregua è fondamentale per affrontare le nuove sfide del futuro, sia individualmente che collettivamente”. Quasi a dire che al momento ha altre priorità.

Charlene di Monaco ha bisogno di Carolina

Intanto, è intervenuta anche Carolina di Monaco a sostegno di Charlene. Tra le due donne, come noto, non corre buon sangue. Ma ora le due cognate sembrano aver trovato un punto d’incontro. La moglie di Alberto si rende conto di aver bisogno della famiglia di suo marito se vuole uscire da questa situazione di prostrazione e di solitudine. Come sottolinea il magazine Bunte: “La famiglia esercita un’influenza notevole nel processo di cura dell’ex nuotatore. Ha bisogno del loro sostegno per guarire dalla sua malattia”