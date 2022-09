Charlene di Monaco, look trasparente e vicinanza pericolosa a un altro uomo

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è tornata finalmente in pubblico e lo ha fatto osando con un look trasparente davvero sensazionale, firmato Brunello Cucinelli. La Principessa seduce tutti tranne suo marito Alberto, che non è con lei. Al suo fianco però c’è un altro uomo, l’affascinante esploratore Mike Horn. E i pettegolezzi si fanno più insistenti.

Dopo aver partecipato ai funerali della Regina Elisabetta, Charlene di Monaco era sparita dalla circolazione mentre Alberto era volato a New York per il meeting dell’Unicef. Subito si erano scatenati i rumors su questa strana separazione dovuta, secondo indiscrezioni, alle condizioni di salute non ancora ottimali della Principessa che la costringerebbero ad assentarsi per certi periodi di cura.

Charlene di Monaco, camicia trasparente di Brunello Cucinelli

Le voci sono state quindi subito smentite, perché Charlene è riapparsa in pubblico per inaugurare una nuova boutique a Montecarlo del brand di gioielli di lusso, Panerai. La moglie di Alberto si è presentata all’evento con un look degno dell’occasione. La Principessa ha osato con una camicia con corpetto nero che gioca con le trasparenze lasciando intravvedere spalle, braccia e parte del décolleté nudi. La blusa è abbinata a un paio di ampi pantaloni stretti in vita da una cintura in stoffa con fiocco.

L’outfit è firmato Brunello Cucinelli, un’eccellenza della sartoria italiana, specializzata in capi di cashmere. Per rendere il tutto ancora più prezioso, l’ex nuotatrice porta dei lunghi orecchini pendenti in brillanti, magnifici coi suoi capelli cortissimi, biondo platino.

Charlene di Monaco, chi è Mike Horn

Charlene lascia senza fiato e non ha paura di osare con le trasparenze quando sono di classe e hanno un portamento regale. Al suo fianco però non c’è Alberto, impegnato su altri fronti, ma l’affascinante esploratore Mike Horn. I due insieme al ceo di Panarea e Tina Zegg hanno tagliato il nastro davanti all’ingresso della nuova boutique, sancendone l’apertura ufficiale.

Classe 1966, Mike Horn è famoso per le sue imprese ritenute impossibili in precedenza. La prima spedizione risale al 1997 con la traversata in solitaria del Sudamerica, dal Pacifico al Rio delle Amazzoni, percorrendolo in hydrospeed e canoa, per 7000 km. L’ultima invece lo vede al Polo Nord con la moglie Cathy e le figlie Annika e Jessica. Horn è noto anche come pilota di rally, sport che appassiona molto Charlene, amica tra l’altro del pilota di F1 Leclerc.

Nelle pochissime foto dell’inaugurazione dello store di lusso, la Principessa appare sorridente e perfettamente a suo agio al fianco dell’esploratore, anche se i due non sembrano avere molta confidenza e si limitano a svolgere il compito per cui sono stati chiamati senza intrattenersi tra loro, anzi senza quasi guardarsi, sebbene nel taglio del nastro stiano proprio l’uno accanto all’altra.