Charlene di Monaco, spunta un’altra figlia illegittima di Alberto. Lei non lo perdona

Fonte: Getty Images Charlene e Alberto di Monaco

L’idillio tra Alberto e Charlene di Monaco sembra sia destinato a durare poco. Dalla Svezia spuntano indiscrezioni scottanti sul Principe che avrebbe avuto un’altra figlia illegittima da una star della tv locale, Gunilla Persson.

Alberto e Charlene di Monaco, matrimonio finito?

Dopo aver visto Charlene di Monaco lasciarsi baciare affettuosamente da Alberto e dopo averli visti uniti più che mai ai funerali della Regina Elisabetta, la coppia sembra già scricchiolare un’altra volta. Intanto, lei è rimasta a Montecarlo, probabilmente per riprendere le cure, mentre lui è voltato a New York da solo. E ora quest’altra rivelazione che se fosse confermata minerebbe seriamente il loro matrimonio.

Chi è Gunilla Persson

Gunilla Persson (63 anni), ha rilasciato recentemente un’intervista al magazine Svensk Dam dove ha raccontato di aver avuto una relazione con Alberto di Monaco. La donna è un’ex modella e star della tv svedese, famosa per aver partecipato alla soap opera Dallas e salita alla ribalta della cronaca per essere stata arrestata nel 2018 a Palm Beach per aver rubato un paio di occhiali da sole.

Alberto di Monaco, il flirt con Gunilla Persson

Il flirt risale agli anni Ottanta. La Persson ha confessato di aver incontrato il Principe a una cena di gala nel 1988. Lei era stata invitata dall’ambasciatore americano e così ha avuto modo di sedersi accanto ad Alberto. I due, stando al suo racconto, sono entrati subito in sintonia e hanno ballato assieme tutta la sera.

Gunilla ha descritto la loro relazione come “complicata”. Lei infatti all’epoca era sposata a Stephen Linville da cui ha divorziato nel 1990, non avrebbe mai potuto sposare Alberto a cui è vietato unirsi in matrimonio con donne divorziate. Del Principe dice: “È una persona assolutamente meravigliosa. Ama le donne, ma la sua famiglia è molto complicata”. Svensk Dam ha contattato l’ufficio stampa del Palazzo monegasco che però ha affermato di “non avere informazioni su Gunilla Persson”.

Non è comunque la prima volta che l’attrice racconta del suo flirt con Alberto. La storia era trapelata già nel 2011 e perfino sulla sua pagina Wikipedia compare tra gli amori della sua vita anche il Principe.

Fonte: Getty Images

Alberto di Monaco e la presunta figlia illegittima

La faccenda però è più complicata. Gunilla Persson ha una figlia, nata nell’agosto 2002. Secondo il magazine LeGossip, l’ex modella avrebbe lasciato intendere in modo indiretto che Alberto fosse il padre della ragazza.

Come detto, il Palazzo nega ogni fatto e ignora perfino chi sia Gunilla Persson ma queste nuove rivelazioni non faranno piacere a Charlene di Monaco che già deve lottare con ex amanti riconosciute di suo marito, come Nicole Coste che ha dato al Principe un figlio, Alexandre. Alberto ha anche un’altra figlia avuta da una precedente relazione, Jazmin Grimaldi. Oltre naturalmente ai gemelli, Jacques e Gabriella, avuti dalla moglie Charlene di Monaco.