Charlene di Monaco, Alberto in ansia: organizza il suo ritorno

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Alberto di Monaco pare sia seriamente preoccupato per sua moglie Charlene di Monaco, ancora ricoverata in una clinica esclusiva a Zurigo, tanto che ha voluto coinvolgere anche il nipote, Andrea Casiraghi, figlio di Carolina.

Charlene di Monaco, come sta

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Alberto vorrebbe accanto a sé Charlene di Monaco quanto prima. Soprattutto teme che i figli, Jacques e Gabriella, soffrono troppo per la lontananza così prolungata della madre.

La Principessa, da maggio a novembre 2021, è rimasta in Sudafrica, bloccata da una grave infezione a gola, naso e orecchie che l’ha costretta a diversi interventi in anestesia totale. Appena tornata a Montecarlo, le sue condizioni psicofisiche hanno richiesto un ricovero in una struttura specializzata che pare costi 130mila euro a settimana. Non è chiaro di cosa soffra esattamente Charlene. Alberto ha parlato di una forte prostrazione fisica e mentale. In questi mesi sono emerse diverse ipotesi, dalla Sindrome di Rebecca a disturbi alimentari che avrebbero portato l’ex nuotatrice a pesare 46 chili.

Charlene di Monaco, Alberto chiede aiuto ad Andrea Casiraghi

Sta di fatto che ancora non si sa quando Charlene, che ha appena compiuto 44 anni in solitudine, torni al Principato. Anche se, secondo quanto riporta 20 Minutes, Alberto sta preparando il rientro a casa della moglie e per questo ha chiesto a suo nipote Andrea Casiraghi di aiutarlo.

Il giovane è stato avvistato in Svizzera e il magazine si chiede se sia andato a prendere la zia per riportarla a Monaco. A conferma di ciò ci sarebbe un testimone che ha preferito rimanere anonimo. Quest’ultimo ha riferito di aver visto Andrea Casiraghi a Küsnacht, dove si trova ricoverata Charlene. Con lui c sarebbero stati anche Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, il testimone misterioso

“Ho visto un uomo alto, biondo con gli occhi azzurri, indossava un cappotto con bottoni argentati”, il testimone avrebbe riconosciuto in questa persona il nipote di Alberto e Charlene e secondo 20 Minutes la sua presenza in Svizzera può significare che il Principe sta riorganizzando il ritorno a casa della moglie e ha preferito chiedere aiuto al figlio di Carolina per evitare l’attenzione dei paparazzi.

Chi è Andrea Casiraghi

Nato nel 1984, Andrea Casiraghi è il primo dei tre figli che Carolina di Monaco ha avuto dal secondo marito Stefano Casiraghi. Nel 2012 ha annunciato il fidanzamento con Tatiana Santo Domingo diventata sua moglie nel 2013. La coppia ha tre bambini.