Carlo III, prima Pasqua senza Elisabetta: le tradizioni che mantiene

La Pasqua è una festività che i Reali inglesi sono abituati a trascorrere in Famiglia, come molti di noi, e per Re Carlo questa sarà la prima volta senza sua madre, la Regina Elisabetta, scomparsa a settembre 2022. Se Natale è già stato un periodo triste per il Sovrano, allietato solo dalla vicinanza di Camilla e delle persone più care, a Pasqua alla malinconia si somma l’ansia: manca solo un mese all’incoronazione, prevista per il 6 maggio. Ma quali tradizioni pasquali ha deciso di mantenere vive per sentire ancora vicina Elisabetta II?

Re Carlo, i suoi programmi per Pasqua

Re Carlo e la Regina consorte Camilla prendono parte alla loro prima celebrazione di Pasqua in veste di Sovrani il 9 aprile, anche se i festeggiamenti della Famiglia Reale sono iniziati già in occasione di Giovedì Santo. Secondo indiscrezioni il castello di Windsor è il luogo in cui i Windsor (Harry e Meghan Markle esclusi), si riuniscono per celebrare questo giorno speciale.

I Sovrani iniziano il Giovedì Santo, con il Royal Maundy Service a York. Seguono, lo stesso giorno, il pellegrinaggio alla Cattedrale, e la domenica la funzione religiosa presso la Cappella di San Giorgio a Windsor, dove è sepolta Elisabetta II. Nelle principali funzioni della settimana che precede Pasqua, Carlo ha scelto di essere seguito dai membri più giovani della Famiglia Reale: il Principe William, Kate Middleton, Zara e Mike Tindall e le Principesse Eugenie e Beatrice. Loro sono tra gli ospiti certi anche del pranzo privato della Domenica Santa, ma è probabile che Anna e Edoardo, con i rispettivi coniugi, li raggiungano. Ovviamente il Re e sua moglie presiederanno la funzione religiosa del giorno di Pasqua (per la prima volta), e sarà forse l’ultima occasione di riunire la Famiglia prima dell’incoronazione.

La prima Pasqua di Carlo senza la Regina Elisabetta

Per Re Carlo e la Famiglia Reale questa è la prima Pasqua senza la Regina Elisabetta, che era solita riunire tutti per questa occasione, una delle sue feste preferite dell’anno. Se il nuovo Sovrano è impegnato a presenziare alle celebrazioni ufficiali, il suo cuore è assente, rattristato da questa rumorosa assenza nella sua vita. Già lo scorso Natale per Carlo era stato doloroso tornare a Sandringham, ultima residenza della Regina prima della sua scomparsa, in occasione delle celebrazioni del Natale.

Per questo, il Re ha deciso di riunire la famiglia al castello di Windsor, questa volta, un luogo che lo fa sentire al sicuro e che, seppur ricco di tanti ricordi, non è così impregnato dalla figura di sua madre, della quale sente molto la mancanza. A questa malinconia si somma l’ansia più grande: tra un mese, il prossimo 6 maggio, Carlo e Camilla saranno incoronati Re e Regina, e l’evento è ricco di possibili imprevisti, a partire dall’incognita dei Duchi di Sussex.

Le tradizioni di Elisabetta mantenute da Re Carlo

La prima tradizione di Elisabetta II che Re Carlo ha deciso di rispettare è il Maundy Money, un’antica usanza che, grazie a lei, dal 1952 ha una rilevanza nazionale. Fu la Regina, infatti, a renderla una cerimonia ufficiale: Re Carlo, nel Giovedì Santo, ha deciso di portarla avanti, consegnando a settantaquattro uomini e altrettante donne delle monete d’argento appositamente coniate per ringraziarli del loro servizio alle comunità locali.

Il pranzo della domenica di Pasqua si tiene al Castello di Windsor, sia perché questa era la consuetudine di Elisabetta, sia perché Carlo preferisce non recarsi nuovamente a Sandringham, nonostante il sopraggiungere della bella stagione. Il Re e sua moglie, per la prima volta, restano anche a dormire nel Castello, proprio in onore della defunta madre: infatti, solitamente la coppia si spostava poi a Balmoral, per trascorrere le vacanze pasquali, ma quest’anno hanno deciso di restare nel Castello con il resto della Famiglia. Carlo ha un ruolo di capo adesso, e deve seguire i passi della Regina tanto amata.

Pare che, infine, anche la colazione segua la tradizione: infatti, Elisabetta II, nel giorno di Pasqua, faceva servire un abbondante pasto mattutino a figli e nipoti, in una delle sale adiacenti alla sua, dove questi rimanevano per ore a chiacchierare indisturbati e lontani da occhi indiscreti.