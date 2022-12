Quando finalmente si è separato da sua moglie mi ha lasciata

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Lasciarsi all'improvviso

Per quattro anni sono stata “l’altra”. Lui, 8 anni più grande, ci conosciamo ed è stato subito colpo di fulmine. Una passione travolgente, tanti interessi in comune. Unico neo, lui è sposato. In crisi con la moglie da diversi anni. Io paziento, anche perché ci sono dei figli minori di mezzo, ma anche un patrimonio abbastanza consistente da dividere, e la faccenda è delicata. Passano i mesi, gli anni. Passano i Natali da sola, idem i capodanni. Il suo compleanno, che passa (giustamente) coi figli e anche la quasi ex moglie. Passano le vacanze estive, sempre da sola. Mi accontento di averlo quando può, quando non deve fare il papà, quando non è troppo preso dal lavoro. Ci ritagliamo dei bellissimi weekend, delle fughe romantiche. Mi fa anche dei regali importanti, tra cui un anello. Mi giura tutto il suo amore. Quest’estate finalmente lascia la casa dove è rimasto a vivere la moglie coi due figli, va temporaneamente in una casa in affitto progettando di andare a vivere insieme (ma non a casa mia, che è troppo piccola), Facciamo un bellissimo viaggio, coast to coast negli Usa. Tutto fantastico ma al ritorno qualcosa comincia a scricchiolare. Gli chiedo di lasciare la casa in affitto e venire temporaneamente a stare da me, mentre cerchiamo in nostro nido d’amore. Lui trova mille scuse. Diventa freddo (anche a letto). Aumenta la frequenza dei suoi viaggi di lavoro. E i primi di dicembre mi lascia. Ma perché? Dopo tutto questo aspettare. Son disperata.

Dicono che ci vuole coraggio a seguire il cuore, soprattutto quando le sue logiche sono estranee e incomprensibili alla mente umana. Ma cosa vuoi che conti la razionalità quando tra le mani abbiamo il tesoro più prezioso di sempre, il motore del mondo intero. Quando abbiamo l’amore.

Conosco persone che vagano disperatamente in lungo e in largo alla ricerca dell’amore, per una vita intera, senza trovarlo mai. Tu, amica mia, quell’amore lo hai incontrato, e questo nessuno te lo porterà via mai. Anche se è stato un amore imperfetto, anche se è stato caratterizzato da assenze e da solitudine, da sogni e promesse infrante, anche se ora è finito: c’è stato e per questo merita rispetto.

Ti dico questo perché capisco bene che molte delle scelte che facciamo si rivelano sbagliate solo quando ormai ci sembra troppo tardi. Perché ora forse sei delusa, e arrabbiata, sei pentita di tutto quello che hai fatto. Forse presto inizierai a rimproverarti per aver aspettato così tanto con l’illusione di poter vivere una favola che poi lui ti ha portato via. Ma la verità è che hai scelto tu di intraprendere quel sentiero, tu hai deciso di seguire il cuore, anche se adesso sai che questo vagare ti ha portato in un posto buio dove sei rimasta da sola, con le tue ferite.

Lo hai fatto per amore, e tutta quella strada che hai percorso per arrivare fin qui nessuno te la porterà via mai, perché resterà sempre dentro di te, in un posto da qualche parte nel cuore. È lì che deve restare, insieme ai ricordi preziosi di un sentimento che ti ha fatto sentire viva e insieme a tutte quelle domande che adesso ti torturano, le stesse che probabilmente non riceveranno mai una risposta.

Ti ha lasciata perché forse non ti amava più, lo ha fatto perché ha sentito l’esigenza di ricominciare, questa volta da solo, o forse perché deve ancora imparare ad ascoltare il suo cuore. Io questo non posso saperlo, così come non puoi saperlo tu. E lo so che meriti tutte queste risposte, così come so che è forte l’illusione di credere che avendole, sarebbe più facile superare questo momento. Ma la verità è che le cose accadono, e a volte dobbiamo solo accettarlo.

Quindi smettila di torturarti con tutti questi quesiti, fallo subito. E non incolparti, se è quello che stai facendo, per tutto ciò che hai dato a quell’uomo che ti ha lasciato all’improvviso. Perché tutto ciò che hai fatto in passato lo hai fatto per amore. E ti ricordi quanto era grande e quanto era bello? Come ti faceva sentire volgere le attenzioni, le premure e i sentimenti verso quell’uomo?

Anche se lui ora non fa più parte della tua vita, tu hai imparato una grande lezione: hai un cuore che trabocca d’amore. Fallo tuo quel sentimento, appropriatene e custodiscilo con cura per imparare ad amare di nuovo, questa volta te stessa. Questa volta senza di lui.