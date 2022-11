Amo follemente la mia compagna, ma lei non vuole figli

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Ciao, sono Piero e ho 38 anni. Ho un buon lavoro, una casa di proprietà e una fidanzata che amo follemente. Stiamo insieme da 6 anni e conviviamo da tre. La complicità è alle stelle, siamo una coppia molto equilibrata e affiatata e non ci sono mai stati problemi tra di noi. Non ho paura ad ammettere che lei è la donna della mia vita. Io però sento l’esigenza di costruire una famiglia, di avere dei figli. È un desiderio che ho da tanto e che ho messo da parte negli ultimi anni perché lei, che di anni ne ha 32 adesso, non si sentiva pronta. Questo era prima però perché adesso dice che è concentrata sul suo lavoro e sulla carriera, e la famiglia non è una priorità. Continuo a sperare che cambi idea, ma ogni volta che apro l’argomento lei lo chiude frettolosamente chiedendomi di non metterle pressione. Mi ha detto che non vuole figli al momento, ma che forse cambierà idea un giorno. Intanto gli anni passano e io vedo sfumare il sogno di costruire una famiglia insieme a lei. Non so davvero che fare, perché il solo pensiero di lasciarla mi spezza il cuore. Ma anche la prospettiva di non avere figli mi fa male. Aiuto!

Carissimo Piero, credimi quando ti dico che capisco benissimo quello che provi e come ti senti perché come te anche io a un certo punto mi sono trovata davanti a quel bivio che mi imponeva di scegliere. Da una parte l’amore, dall’altra la felicità. Nessuno dovrebbe mai rinunciare a una cosa o all’altra, e non dovresti farlo neanche tu, non adesso e non con lei.

Vedi, l’amore che provi per la tua compagna è puro e autentico, mi bastano il fervore e la delicatezza delle tue parole, che parlano di lei e di voi, per comprenderlo. E se sei arrivato a nutrire un sentimento così forte nei confronti di questa donna è perché, come hai già intuito tu, è quella giusta.

Lasciarla andare, e porre fine a questa relazione che ti riempie e ti fa sentire vivo non è un’opzione, e questo mi sembra evidente, così come è chiaro quel desiderio che alberga dentro di te di voler costruire una famiglia con lei. Ma lasciati dire una cosa: tu e lei siete già una famiglia, anche se al momento questa ti sembra incompleta, e come tale dovete prendere le decisioni insieme.

Lo capisco se la sua poca chiarezza al momento ti restituisce quella sensazione di sprofondare in una sorta di disperazione, ma non lasciarti trasportare in questo vortice che rischia solo di creare nuove distanze tra voi due, che lontani, è evidente, non ci volete stare. Lo sai tu, che stai male al solo pensiero di lasciarla andare e lo sa anche lei, che chiude ogni volta il discorso figli per paura di non deluderti, e forse di non perderti.

Ma vedi, l’arrivo di un figlio è il cambiamento più ingombrante nella vita di una coppia, e io non credo che lei menta quando dice che adesso non si sente pronta e che forse un giorno lo sarà. La verità è che quasi mai nessuno è pronto a diventare genitore finché un figlio non arriva.

Quello che ti consiglio di fare è di mettere da parte i dubbi, le paure e le insicurezze e di parlare con lei, come hai fatto con me adesso. Fallo ancora e ancora se necessario, guardandola negli occhi e stringendola forte a te. Non sottoporla, però, ad alcun processo d’intenti e non metterle fretta. Rispetta i suoi silenzi e i suoi spazi e dalle tutto il tempo di trovare quelle risposte che forse in questo momento ancora non ha. Solo perché tu le hai trovate prima non vuol dire che le sue non arriveranno presto.