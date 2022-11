Sogno una famiglia e dei figli, ma sono solo “l’altra”

Fonte: iStock Io che sogno una famiglia, ma sono l'amante

Io sono l’altra, e so che la mia è una parte scomoda. Le amanti sono sempre le sfascia famiglie. Ma la verità è che io sono arrivata nella vita di quello che è il mio grande amore quando il suo era solo un matrimonio di facciata. Lui, noto professionista stimato e conosciuto nel suo settore. Lei, sua moglie da quasi vent’anni, due figli che sembrano usciti da una pubblicità patinata. Ma il suo è un matrimonio senza amore, e lei sta con lui solo per comodità, perché separarsi sarebbe uno scandalo e così può continuare a vivere da signora (non ha mai lavorato). Sa di me ma non vuole concedergli la separazione. Io lo amo follemente ma ho passato i 35 anni, sogno una famiglia e dei figli. Cosa devo fare?

Mia cara amica, i sogni sono imperfetti e prima o poi tutti dobbiamo fare i conti con questa verità. Non voglio dire che dobbiamo smettere di plasmarli come vogliamo o di inseguirli in tutta la loro straordinarietà, ma il fatto è che prima o poi arriva per tutti quel momento che ci mette davanti alla grande distanza che si crea tra loro e la realtà. E il tuo è arrivato adesso.

Da una parte hai l’amore, quello grande, folle e inspiegabile, quello che ti fa sentire viva, giorno dopo giorno. E sì, se te lo stai chiedendo sei fortunata, anche solo per averlo vissuto, indipendentemente dall’epilogo. Dall’altra parte, però, c’è un sogno che sembra destinato a non avverarsi mai, almeno non con lui, con l’uomo che dichiari di amare.

Vedi, questo non è un semplice momento di riflessione per te, ma è un bivio a cui la strada che stai percorrendo ti mette. Solo tu puoi e devi decidere in quale direzione andare. Abbiamo sempre una scelta, e questa consapevolezza dovrebbe farti riflettere anche sul comportamento di lui.

Vedi, per quanto alcune relazioni siano incomprensibili, quello che ho imparato è che tutte, in un modo o nell’altro, sono sorrette da equilibri interni più o meno visibili. Possono essere giusti o sbagliati, tossici o strategici, ma ci sono e non per caso: sono le persone a crearli.

Ti dico questo perché capisco quanto sia facile vedere lei, sua moglie, come l’ostacolo più grande per il raggiungimento dei tuoi sogni. Ma non è così, o almeno non totalmente. Perché se è vero che lei nonostante i tradimenti ha deciso di restare insieme a lui solo per soldi e per comodità, lui perché lo fa?

Che sia anche lui mosso dalla paura di generare uno scandalo o di perdere il rispetto da parte dei colleghi o degli amici, io non lo so. Ma anche se fosse così, non sarebbe giudicabile per questo, perché tutti abbiamo il diritto di scegliere cosa è meglio per noi, anche se agli occhi degli altri questo può apparire sbagliato, anche se a volte fa soffrire.

Se il pensiero di diventare oggetto di critiche è più importante che procedere a una separazione giudiziale, che potrebbe chiedere in caso di mancata concessione di divorzio, devi accettarlo. Perché lui probabilmente sta mettendo al primo posto il suo benessere, personale e familiare. E credimi quando ti dico che l’amore, a volte, non basta per fare delle scelte differenti.

La vera domanda è: tu sei disposta, invece, a mettere quell’amore al primo posto? Anche prima dei tuoi sogni e della tua felicità? Qualsiasi risposta sceglierai di darti, farà male. Ma è l’unico modo che hai per capire cosa fare.