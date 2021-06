Summer essentials: gli accessori immancabili da spiaggia

editato in: da

In spiaggia si va leggere e con l’essenziale: vediamo insieme quali sono gli accessori indispensabili che non possono proprio mancare!

Summer essentials: gli occhiali

Gli occhiali sono assolutamente indispensabili in spiaggia, guai a dimenticarli. Il riverbero della luce solare, anche quando il cielo è nuvoloso, è fastidiosissimo e può irritare gli occhi, soprattutto se sono sensibili. La cosa fondamentale è sceglierli buoni, con lenti di qualità: non dimenticate che lenti scadenti possono fare male alla salute dei vostro occhi!

Summer essentials: la borsa in paglia

Leggera, easy chic, stupenda sia in campagna che in città! Io non potrei stare senza. La borsa in paglia è l’ideale per portare il necessario per la spiaggia, ma va benissimo anche per proseguire la serata con un aperitivo fronte mare. Sceglietela foderata internamente, così non avrete il problema della sabbia che filtra tra gli intrecci.

Summer essentials: i sandali

Bando alle zeppe: sulla sabbia si sta raso terra! Sandali infradito, capresi, a fratino, alla greca, in cuoio o rafia sono deliziosi. Per praticità potete cedere anche alla gomma! Insomma, ce ne sono talmente tanti e di tanti colori che non avete scuse!

Summer essentials: il cappello

Dettaglio chic che fa la differenza. Ammetto che io per prima lo porto poco, ma devo dire che il cappello in paglia mi piace tantissimo vederlo indossato. È super elegante e dona quell’allure ladylike che in spiaggia fa sì che vi si noti! Da portare non solo sotto l’ombrellone, ma anche per una passeggiata lungomare.

Summer essentials: il pareo

Comodo se non amate mostrare il lato B, comodissimo quando dovete sedervi da qualche parte e siete in costume. Il pareo è un accessorio praticissimo e poco ingombrante: non dimenticatelo a casa!

Summer essentials: le varie da non dimenticare

A parte un buon libro e la crema solare, non dimenticatevi una borraccia termica: eviterete di acquistare bottigliette d’acqua a vantaggio del vostro portafogli, ma anche dell’ambiente!